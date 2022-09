BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 7 septembre 2022 :



- Surpopulation carcérale : les prisons de La Réunion à bout de souffle

- Après Monsieur, Madame ramène sa " Fraize "

- Les taux de crédits à l'habitat en légère hausse au second trimestre 2022

- Des "Libris et poèmes à l'infini" de Jack Beng-Thi

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée

Surpopulation carcérale : les prisons de La Réunion à bout de souffle

À La Réunion et comme beaucoup de prisons en France, le nombre de détenus dépasse largement les capacités des établissements pénitentiaires. En juin 2022, la population carcérale représentait 71.678 détenus écroués, selon les derniers chiffres du Ministère de la Justice pour 60.683 places opérationnelles. Notre département n'est pas épargné par la surpopulation. En effet, au mois d'août de cette année, le taux d'occupation dépasse de loin les 100 %. Que cela soit au centre pénitentiaire de Domenjod, à la maison d'arrêt de Saint-Pierre ou encore au centre de détention du Port.

Après Monsieur, Madame ramène sa " Fraize "

Décolleté vert, souliers rouges à talons, longs gants roses, coiffure rétro... Marc Fraize quitte les habits de Monsieur pour endosser la robe de Madame. Un one woman show truffé de gags et de traits d'humour décalés. Mais surtout une bouffée d'oxygène dans un monde en ébullition...

Les taux de crédits à l'habitat en légère hausse au second trimestre 2022

Mardi 6 septembre 2022, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) a publié son rapport sur les taux de crédits aux entreprises et aux particuliers à La Réunion sur le second trimestre 2022. D'après l'Institut, "le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits de trésorerie recule de 78 points de base (pdb) par rapport à janvier 2022 et s'élève ainsi à 1.06 % en avril 2022". Le rapport nouvellement publié note aussi une légère remontée de 0.07 % des taux de crédits à l'habitat pour les particuliers, bien que celui-ci reste inférieur à son niveau d'avril 2021.

Des "Libris et poèmes à l'infini" de Jack Beng-Thi

Du 27 août 2022 au 31 mars 2023, la Bibliothèque départementale de La Réunion située à Saint-Denis, organise l'exposition "Libris, poèmes à l'infini" de Jack Beng-Thi" de 8h30 à 17h30. Dans cette exposition, Jack Beng-Thi sculpte la parole et vous invite à lire les mots qu'il a emprunté aux langages des hommes et des femmes dont il admire la poésie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée

C'est un beau mercredi matin qui s'annonce d'après Matante Rosina. Même si quelques nuages sont ici et là ce 7 septembre 2022, ils vont vite disparaitre sauf dans l'est. Dans l'après-midi, le ciel se couvre du côté de l'ouest. Les nuages peuvent laisser échapper quelques gouttes. Dans la soirée, la pluie s'invite dans l'est. Le vent s'affaiblit.