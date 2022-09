Basée à l'aéroport de Dubrovnik en Croatie, la compagnie aérienne ETF Airways a annoncé ce mardi 6 septembre le lancement de deux filiales dans les Outremers, Fly-Li à La Réunion et

Fly-Wi en Martinique. Un avion basé dans chacun de deux territoires. L'entreprise est spécialisée dans les transports en charter. Aucune annonce n'a été encore faite sur la politique tarifaire que la compagnie compte mettre en place

"ETF Airways est fier d'annoncer sa participation active à deux projets dans le but d'établir une présence permanente de notre marque dans les Outre-mer français et, avec le temps, d'ajouter plus de lieux de travail pour leurs résidents et de créer une grande valeur pour la communauté locale" indique l'entreprise dans son communiqué.

"Deux compagnies aériennes soeurs ont été créées, Fly-Li qui sera basée à la Réunion (RUN) et Fly-Wi en Martinique (FDF). Chaque compagnie est prévue pour exploiter au départ un B737-800 chacun et les premiers vols devraient décoller au Q4-22" ajoute ETF Airways.

C'est Samuel Vivares, ancien directeur régional de Corsair dans les Antilles, qui a été choisi pour diriger les deux entreprises avec Stjepan Bedi, PDG d'ETF Airways.

La compagnie aérienne précise être "déjà en pourparlers sur l'expansion de la flotte pour nos deux compagnies aériennes sœurs et l'option d'ajouter deux B737-800 supplémentaires fin 2023 est en cours de discussion".

Il n'y a pas encore d'annonce concrêtes sur les tarifs que compte appliquer la compagnie, mais elle a précisé qu'elle a l'intention de pratiquer des justes prix avec des avantages pour les passagers".

"ETF Airways a l'intention d'effectuer des vols réguliers dans les Caraïbes mais continuera d'offrir son expertise ACMI and charter dans le monde entier" termine la compagnie.

www.ipreunion.com / [email protected]