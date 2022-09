Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Mardi 6 septembre 2022, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) a publié son rapport sur les taux de crédits aux entreprises et aux particuliers à La Réunion sur le second trimestre 2022. D'après l'Institut, "le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits de trésorerie recule de 78 points de base (pdb) par rapport à janvier 2022 et s'élève ainsi à 1.06 % en avril 2022". Le rapport nouvellement publié note aussi une légère remontée de 0.07 % des taux de crédits à l'habitat pour les particuliers, bien que celui-ci reste inférieur à son niveau d'avril 2021.

Mardi 6 septembre 2022, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) a publié son rapport sur les taux de crédits aux entreprises et aux particuliers à La Réunion sur le second trimestre 2022. D'après l'Institut, "le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits de trésorerie recule de 78 points de base (pdb) par rapport à janvier 2022 et s'élève ainsi à 1.06 % en avril 2022". Le rapport nouvellement publié note aussi une légère remontée de 0.07 % des taux de crédits à l'habitat pour les particuliers, bien que celui-ci reste inférieur à son niveau d'avril 2021.