Pour la Croix-Rouge française, 80% des français devraient être formés aux gestes qui sauvent. Aujourd'hui, seulement 40% des français sont formés aux gestes qui sauvent. Après s'être concentrée sur les initiations pour les enfants l'an dernier, la Journée Mondiale des Premiers Secours s'adresse cette année à tous parce qu'il n'y a pas d'âge pour se former. Cet apprentissage est accessible à tous et il est important de le faire tout au long de la vie. L'antenne locale de Saint-Benoît propose gratuitement ce samedi 10 septembre 2022 une initiations aux gestes de premiers secours, sur la Place du Marché Forain de 8h00 à 16h00. Nous publions ci-dessous le communiqué de La Croix Rouge. (Photo :

Lorsque l'on sait que de première victime potentielle, chacun est aussi le premier témoin et donc le premier à pouvoir intervenir en attendant l'arrivée des secours.

Le chiffre est sans appel : 80% des Français considèrent qu’ils ne sont pas ou mal préparés face aux crises et catastrophes et pourtant, seulement 40% sont formés aux premiers secours. Arrêts cardiaques, accidents domestiques, catastrophes naturelles, crises sanitaires aussi... chaque citoyen en France, comme dans le monde, peut être confronté à une situation d’urgence. Cette année, la Journée Mondiale des Premiers Secours (JMPS) aura lieu le samedi 10 septembre. La Croix-Rouge française donne rendez-vous à tous, petits et grands, partout en France autour du thème "Apprendre les gestes qui sauvent tout au long de la vie".

Alors que près d’un tiers des Français déclarent ne pas se sentir capable de réaliser les gestes de premiers secours, les bénévoles de la Croix-Rouge française seront mobilisés pour informer et initier gratuitement petits et grands aux gestes de premiers secours, aux urgences cardiaques et à la réduction des risques... Adriana Karembeu, ambassadrice de l’association, se rendra à Avignon, la capitale du Vaucluse. Un département qui compte un très fort pourcentage de population exposée aux inondations et qui est particulièrement sensibilisé à la culture du risque, presque 30 ans jour pour jour après le drame de Vaison-la-Romaine.

Savoir anticiper, se préparer et éviter les dangers mais aussi savoir réagir et pratiquer les bons gestes peut sauver des vies. Le citoyen est le premier maillon de la chaîne de secours. Dans 9 situations d’urgence sur 10, c’est la vie d’un proche qui est en jeu. Pourtant, le taux de formation de la population française est parmi les plus bas en Europe. Si 2 Français sur 3 souhaitent se former aux gestes qui sauvent, seulement un peu plus de 40 % le sont alors qu’ils sont plus de 80 % dans certains pays européens comme la Norvège, l’Autriche ou l’Allemagne.

Apprendre les premiers secours tout au long de la vie est essentiel. Cette formation s'adresse à tous, indépendamment de sa situation personnelle ou de son âge. Chaque personne a la capacité de sauver des vies et de rendre son environnement plus sûr. Dès leur plus jeune âge, les enfants peuvent pratiquer les premiers secours de base tels que donner l’alerte aux secours et utiliser les numéros d’urgence. Quant aux personnes âgées, particulièrement vulnérables aux accidents domestiques et accidents cardiaques par exemple, elles peuvent participer à sauver des vies dans leurs communautés.

Le samedi 10 septembre 2022, la Croix-Rouge française multiplie les possibilités pour le grand public de s’initier gratuitement aux gestes de premiers secours, à la réduction des risques ou encore aux initiations premiers secours pour jeunes enfants, mais aussi de mieux connaître les activités de la Croix-Rouge française et peut-être même se découvrir une âme de secouriste et rejoindre les rangs de la Croix-Rouge française en tant que bénévole.

L’Antenne locale de Saint-Benoît vous donne rendez-vous le samedi 10 septembre 2022 sur la Place du Marché Forain de 08h00 à 16h00 pour vous initier gratuitement aux gestes qui sauvent !

Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il est aussi possible de s’inscrire tout au long de l’année aux sessions de formation proposées au sein des différentes structures Croix-Rouge à travers la France entière : Prévention et aux Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), Initiation aux Premiers Secours Enfant et Nourrisson (IPSEN), plus d’infos sur www.croix-rouge.fr

- Chiffres clés 2021 des formations aux Gestes qui sauvent et du secourisme et à la Croix-Rouge française -

Formations aux premiers secours et secourisme :

- 30 755 citoyens initiés aux premiers secours (IPS)

- 37 338 citoyens formés à la prévention et aux secours civiques de niveau 1 (PSC1)

Urgences et opérations secouristes :

- 4 780 postes de secours lors de manifestations diverses

- 8 612 opérations de prompt secours, soit l’équivalent de 19 261 postes de secours

- 6 235 personnes prises en charge dans l’année

- 62 délégations territoriales qui ont mené 190 opérations

Nombre d’intervenants secouristes bénévoles : 9 157