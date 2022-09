Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 14 heures

C'est un beau mercredi matin qui s'annonce d'après Matante Rosina. Même si quelques nuages sont ici et là ce 7 septembre 2022, ils vont vite disparaitre sauf dans l'est. Dans l'après-midi, le ciel se couvre du côté de l'ouest. Les nuages peuvent laisser échapper quelques gouttes. Dans la soirée, la pluie s'invite dans l'est. Le vent s'affaiblit. (photo rb/Imaz Press)

