Les Seychelles viennent de signer avec la compagnie canadienne Adamantine Energy Ltd un accord permettant d'explorer le sous-sol marin du pays en vue de trouver des hydrocarbures. Le lieu choisi se situe à environ 80 kilomètres au sud de Mahé, l'île principale (Photo : Rassin Vannier aux Seychelles)

Les Seychelles qui sont mondialement connues pour leur environnement unique, ont indiqué avoir mis dans le contrat des mesures très strictes pour ce qui concerne la protection de l’environnement. "Pour nous il était important d’avoir des clauses pour la protection de l’environnement, car à tout moment si le gouvernement estime qu’il y a un problème, on peut tout arrêter" a dit Jean François Ferrari ministre de la pêche et de l’économie bleue.

Cela fait plus de 40 ans que les entreprises de pétroles sont intéressées par le sous-sol marin des Seychelles, mais jusqu’à maintenant, elles n’ont rien trouvé.

Mais cette fois-ci les choses pourraient être différentes.

Les premières études réalisées dans le lieu de rechercher font état de la présence de plusieurs millions de barils de pétrole. "C’est un jour important pour Adamantine Energy et les Seychelles, nous avons entamé des discussions avec PtroSeychelles, il y 10 ans, et un de nos responsables qui est un grand géophysicien pense qu’il y a un grand potentiel aux Seychelles" a noté Craig Bridgeman directeur d’Adamantine Energy.

Durant les deux prochaines années, des analyses plus poussées seront effectuées dans la zone de 9 mille Km2 et ensuite d’après les résultats des forages auront lieu. L'accord de 34 ans entre les deux parties a été élaboré, il y a dix ans et M. Bridgman a déclaré que son entreprise est convaincue "qu'il existe un grand potentiel énergétique aux Seychelles".

Pendant la période d'exploration, la société paiera des droits au gouvernement et si du pétrole est trouvé dans les eaux seychelloises, 10% des premiers barils de pétrole et 5% du gaz seront versés au gouvernement, selon l'accord.

rv/www.ipreunion.com / [email protected]