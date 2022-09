Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 59 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 8 septembre 2022 :



- Illettrisme : plus de 100.000 Réunionnais ne savent (toujours) pas lire et écrire

- Les Seychelles vont reprendre leurs explorations pétrolières

- Refus d'obtempérer: un homme tué à Nice et une femme tuée à Rennes par des tirs policiers

- Piton de la Fournaise : éruption probable à brève échéance

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une météo mi-figue mi raisin

