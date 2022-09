Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Air Austral annonce ce jeudi 8 septembre 20222 la reprise de ses vols entre La Réunion et Tuélar, Fort Dauphin à Madagascar pour les vacances du mois d'octobre 2022, et ce "avec l'accord de son autorité de tutelle et de l'Aviation Civile Malgache", indique la compagnie aérienne. Ainsi, une fréquence va être proposée chaque semaine du 10 au 24 octobre. Cette reprise des vols fait suite à une forte demande ; depuis le mois de juin, les avions effectuent des vols entre La Réunion et Madagascar. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Air Austral. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Air Austral annonce ce jeudi 8 septembre 20222 la reprise de ses vols entre La Réunion et Tuélar, Fort Dauphin à Madagascar pour les vacances du mois d'octobre 2022, et ce "avec l'accord de son autorité de tutelle et de l'Aviation Civile Malgache", indique la compagnie aérienne. Ainsi, une fréquence va être proposée chaque semaine du 10 au 24 octobre. Cette reprise des vols fait suite à une forte demande ; depuis le mois de juin, les avions effectuent des vols entre La Réunion et Madagascar. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Air Austral. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)