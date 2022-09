La Fédération des Banques Alimentaires et la Fondation CMA CGM ont signé en juillet dernier une convention de partenariat pour contribuer à répondre à la hausse de la demande d'aide alimentaire et reconstituer les stocks de produits alimentaires, notamment dans les Banques Alimentaires Ultramarines. Le premier chargement est arrivé aujourd'hui à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué des Banques alimentaires. (Photo : Banque Alimentaire)

Le premier conteneur transporté par voie maritime depuis Dunkerque a été livré aujourd’hui à la Banque Alimentaire des Mascareignes, permettant l’arrivée de 12,9 Tonnes de produits carnés et de beurre. Ces produits qui font défaut dans les stocks de la Banque Alimentaire vont permettre d’améliorer qualitativement les distributions.



Un conteneur de 40 pieds a également été donné à la Banque Alimentaire par la Fondation CMA CGM. Il sera entreposé sur le site du Port afin d’augmenter la surface de stockage et de préparation des commandes pour les partenaires de la Banque Alimentaire. En plus d’un soutien financier et logistique, un soutien humain est également apporté avec la mobilisation des collaborateurs de l’agence CMA CGM de La Réunion pour des actions concrètes de terrain aux côtés des bénévoles de la Banque Alimentaire.



La FFBA et la Fondation CMA CGM : deux acteurs mobilisés

Depuis le début de la crise sanitaire, les partenaires associatifs et les Centres communaux d’action sociale des trois Banques Alimentaires de la Réunion, de Guadeloupe, et de Martinique doivent faire face à une demande en hausse d’aide alimentaire d’urgence des personnes en grande difficulté. Pour faire face à ces besoins, la Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA) et la Fondation CMA CGM mettent en placent une collaboration pérenne et d’envergure pour renforcer le soutien aux trois Banques Alimentaires Ultramarines.



La Fondation CMA CGM engage des moyens logistiques, financiers et humains pour notamment assurer l’acheminement de produits alimentaires constituant les stocks des Banques Alimentaires à La Réunion, en Guadeloupe, et en Martinique. La Fondation CMA CGM prendra en charge, à travers son programme Conteneurs d’Espoir, le transport maritime de denrées alimentaires à hauteur de 17 conteneurs réfrigérés.



La FFBA renforcera la coordination d’approvisionnements exceptionnels en sollicitant la solidarité de son réseau de 76 Banques Alimentaires de Métropole et ses donateurs habituels.

Le volume de marchandises transportées vers les trois territoires ultramarins sera ainsi augmenté de près de 500 tonnes annuellement.



Il s’agit d’un partenariat exemplaire et novateur qui permet à la Banque Alimentaire des Mascareignes d’améliorer la qualité de ses interventions en direction des publics les plus démunis à un moment où ceux-ci connaissent des difficultés supplémentaires liées à la diminution de leur pouvoir d’achat.