Le groupe CDC habitat s'est engagé en 2021 dans plusieurs actions notamment à travers l'actions de solidarité pour le maintient du lien social, l'innovation et l'insertion professionnelle et la construction de nouveaux logements à travers l'île pour répondre aux demandes. Nous publions ci-dessous le communiqué de CDC habitat. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Le Groupe, via ses filiales, accroît ses investissements et sa capacité de production sur 2021

223 millions d’euros investis par la SIDR, la SEMADER et la SODIAC dans un programme massif de travaux : construction (125 millions d’euros), aménagement (14 millions d’euros), réhabilitation et entretien (81 millions d’euros).

708 logements livrés en 2021 par la SIDR, la SEMADER et la SODIAC.

1 066 logements neufs mis en chantier en 2021 par ces trois mêmes bailleurs et 635 mises en chantier pour les réhabilitations (soit plus de 44 % vs. 2020).

4 893 emplois directs et indirects créés ou préservés

L’année 2021 marquée par de nouveaux indicateurs clés :

444 logements réhabilités en 2021 par la SIDR et la SEMADER.

108 familles réunionnaises sont devenues propriétaires de leur logement

41.962 logements à fin 2021 dans le parc locatif de la SIDR, la SEMADER et la SODIAC. Les trois bailleurs logent ainsi 103 000 Réunionnais (soit 12 % environ de la population de La Réunion).

La solidarité au cœur des actions pour maintenir le lien social -

3,5 millions d'euros ont été investis par la SIDR, la SEMADER et la SODIAC dans des actions en faveur des Quartiers Prioritaires de la Ville, notamment au niveau de l'egalité des chances, l'inclusion numérique, la formation, etc. La solidarité est au coeur des actions pour maintenir le lien social. Tout au long de l'année, des initiatives sont déployées pour maintenir et renforcer le lien social envers les seniors ou dans les quartiers prioritaires.

- Favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap par l'habitat inclusif -

Depuis 2014, la SEMADER s’est inscrite dans une démarche partenariale avec l’ALEFPA (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie), association qui intervient dans l’accompagnement des enfants et des adultes en situation de handicap ou en difficultés sociales. La SEMADER met à disposition des logements destinés aux personnes accompagnées. Aujourd’hui, ce sont 14 logements qui permettent d’accueillir 32 personnes accompagnées par l’ALEFPA.

- Construire un projet de vie social partagé avec les seniors -

Achetée en 2019, Bel Air est une résidence au Tampon de 76 logements qui accueille des personnes âgées, souvent isolées. Le diagnostic social mené par la SEMADER a mis en évidence leur demande d’activités occupationnelles, d’une dynamique sociale avec les autres habitants et d’un accompagnement dans les démarches administratives dématérialisées. Plus globalement, les trois bailleurs sociaux mènent tout au long de l’année, en partenariat avec les associations et les CCAS, dans les locaux communs résidentiels des résidences séniors des animations pour rompre l’isolement des aînés.

- Accompagner l’entretien du logement en formant les locataires -

Pour accompagner et former les locataires dans les travaux de réparations locatives, la SEMADER et la SIDR ont développé, en partenariat avec des acteurs locaux, plusieurs projets innovants, soit au sein des résidences soit en itinérance sur plusieurs groupes d’habitation :

Les bricothèques sur Kayamb au Gol ou Say Piscine au Port sont des espaces dédiés aux résidents et animés par un bricothécaire qui propose des ateliers d’initiation au bricolage ;

• Au Port et à Saint-Leu, le BricoBus des Compagnons Bâtisseurs se déplace afin d’aider les locataires à réaliser des petits travaux de réparation dans leur logement ;

• A Saint-Denis, l’action inter-bailleurs " Coup de pouce solidaire " a permis à 54 familles de bénéficier de l’intervention d’un technicien sur du dépannage de premier niveau dans leur logement.

Le Groupe mobilisé pour l’innovation sociale et favoriser l’insertion professionnelle des Réunionnais

- Renforcer la proximité par le déploiement des gardiens -

Afin de renforcer la politique de surveillance du patrimoine, la SIDR et la SODIAC ont lancé un dispositif partenarial innovant de recrutement et de formation de gardiens d’immeubles. 17 demandeurs d’emploi réunionnais ont suivi un programme de préqualification de 33 jours pour découvrir les bases du métier de gardien d’immeubles, alternant cours théoriques et journées d’immersion sur le terrain.

Par ailleurs, la SIDR prévoit de renouveler ce programme au mois d’octobre 2022 pour recruter 15 nouveaux gardiens d’immeubles et 30 autres en 2023. La SIDR souhaite ainsi accélérer et renforcer sa politique de proximité sur le territoire avec une centaine de gardiens présents sur ses résidences de plus de 100 logements.

- L’insertion professionnelle comme vecteur d’intégration -

Afin d’agir en faveur de l’emploi dans les quartiers où son patrimoine est implanté, la SIDR et la SEMADER ont à cœur de développer des actions en lien avec des partenaires locaux pour permettre à un public en difficulté de s’inscrire dans un parcours de formation et d’insertion.

100.000 heures d’insertion grâce aux clauses d’insertion incluses dans les marchés

72 emplois créés ou renouvelés (médiateurs, éducateurs de rue, ambassadeurs environnement, etc.) pour renforcer la proximité dans les quartiers prioritaires sur les résidences de la SIDR et de la SEMADER.

Pour les marchés de la SIDR, ce dispositif a permis à 43 personnes soit de maintenir ou pérenniser leur emploi, soit de découvrir le monde du travail à travers des métiers de la construction, de l’entretien et du nettoyage des immeubles.

Pour les marchés de la SEMADER, 65 personnes ont pu bénéficier d’un contrat ou s’inscrire dans une démarche de formation via des clauses d’insertion dans ses marchés de travaux de réhabilitation ou via des actions menées par le Développement Social Urbain (DSU) de la SEMADER, comme un chantier école ou des chantiers d’insertion.

- Un espace de proximité dédié à l’insertion professionnelle -

La Ville de Saint-Denis et la SIDR se sont associées pour déployer ensemble un nouvel espace de proximité dédié à l’accompagnement des Dionysiens en recherche de formation, d’emploi et d’insertion avec l’appui de partenaires impliqués. Cette Structure de l’Accompagnement Socioprofessionnel Spécialisé dans et vers l’Emploi (SASSE) permet aux locataires de logements SIDR et les Dionysiens plus généralement, d’accéder plus facilement aux offres de stages, d’emploi et ainsi bénéficier d’opportunités professionnelles près de chez eux. Cet accompagnement de qualité et de proximité est offert par les partenaires : Mission Locale Nord, Pôle Emploi, CAF, AFPAR, RSMA-R, Ecole de la Deuxième chance, Nos Quartiers ont du Talent, Académie intergénérationnelle des Camélias et Cités Lab. Ce dispositif innovant d’accès à la qualification et à l’emploi ouvert dans le quartier des Camélias est une déclinaison réunionnaise de " Axel vos services pour l’emploi ", créé par CDC Habitat. Ainsi, 17 000 jeunes scolarisés et logés à la SIDR et chez CDC Habitat peuvent bénéficier de cet accompagnement gratuit.

- Les jardins partagés : un engagement pour l’environnement et le pouvoir d’achat -

La SIDR a souhaité offrir un projet durable à ses locataires en mettant à disposition des terrains pour créer des jardins partagés, un espace favorisant le lien social entre les habitants, mêlant les générations, les cultures et les savoir-faire.

Depuis 10 ans, 25 jardins partagés ont vu le jour sur l'île, sous le label "Jardin Kaloupilé", et répondent à une demande croissante.

- Le soutien scolaire : un engagement continu auprès des familles -

Depuis 3 ans, la SIDR s’est engagée auprès des familles de ses locataires en offrant à tous leurs enfants (de la 6ème à la Terminale) un accès à la plateforme de soutien scolaire en ligne, Acadomia. Le territoire réunionnais est marqué par un fort taux de décrochage scolaire et par une densité d’établissements en réseau d’éducation prioritaire. La SIDR contribue ainsi à offrir de nouveaux possibles à ses plus jeunes locataires. Le dispositif répondant avec succès à un besoin majeur sur le territoire a reçu en octobre 2020 le Trophée des Entreprises Publiques Locales dans la catégorie "Services au Public".

730 nouveaux logements pour les Réunionnais en 2021

- 4 nouvelles résidences à Saint-Denis -

SEMADER

• 52 logements seniors pour la résidence Poivre et Sel

• 38 logements pour la résidence Tamarins. SIDR

• 29 logements pour le lotissement Mahé au Chaudron

• 31 logements pour la résidence des Berges de Sainte Clotilde

- Un grand investissement dans l'immobilier d'entreprise -



SODIAC – Centre Indoor Primat :

Avec une surface de plus de 15 000 m2 dédiés au sport, loisir et au bien-être, le Centre Indoor Primat est le premier centre de ce type à La Réunion. Situé à l’entrée Est de Saint-Denis, le bâtiment est un nouveau lieu de vie, du chef-lieu avec :

• Un des plus grands magasins de sports et de loisir de l’île ;

• Une cafétéria ;

• Un boulodrome de 10 pistes ;

• Un futsall de plus de 2 000 m2 ;

• Une zone de fitness de 1 131 m2

- 4 nouvelles résidences dans le sud -

SEMADER

• 21 logements pour la résidence Kumquat à Petite-Ile

• 52 logements pour la résidence Vent Ilet à Etang-Salé

SEMADER

4 logements créés après réhabilitation dans la résidence Gare Routière à Saint-Pierre

SIDR

• 4 villas pour La Ouette à Saint-Louis

• 100 logements pour la résidence Portes du Lagon à Saint-Pierre

- 4 nouvelles résidences SIDR dans l’est -

Sainte-Marie

• 47 logements pour le domaine des Hibiscus

• 67 logements pour la Résidence séniors

Beauséjour

• 64 logements pour la résidence Saint

Patrons (ci-contre)

Saint-André

• 32 logements pour la résidence Ayapana

- 2 nouvelles résidences SIDR dans l’ouest -

Le Port

70 logements pour la résidence séniors La

Palmeraie

La Possession

45 logements pour la résidence séniors Parny-La Rosée

444 logements réhabilités en 2021 par la SIDR et la SEMADER

De nouvelles résidences réhabilités sur le territoire

- Focus sur les réhabilitations de la SEMADER

Saint-Pierre

Gare Routière (ci-contre), une résidence de 137 logements livrée en 1993 et réhabilitée pour un montant global de 8 M€. Glycines : une résidence de 30 logements, livrée il y a 21 ans, qui a bénéficié de travaux de rénovation pour un investissement global de 2,3 M€, soit un coût par logement de 78 000 euros.

La Possession

Balthazar est une résidence de 30 logements achetée en 2017. Les investissements de rénovation se sont élevés à 1,7 Millions d'euros.

Saint-Denis

Acquise en 2019, Compostelle comprend 85 logements. 912 000 euros ont été investis dans les travaux d’amélioration de cette résidence. En parallèle, la SEMADER a lancé la réhabilitation de 199 logements situés au Port et au Tampon.

Perspectives 2022 sur les travaux du parc CDC Habitat

Les premiers travaux sur les résidences du parc du groupe CDC Habitat ont démarré sur 12 résidences (Presqu’île, Paradisier, Olympiades, Longanis, Ile de France, Contemporaines, Lataniers, Bengalis, Europa, Baies Roses, Coquillages , Pierre et Sable) et concernent 8 communes de l’île. Ils concernent des travaux structurels, d’étanchéité et de ravalement ainsi que le remplacement d’ascenseurs. Les premières résidences réhabilitées démarrent fin 2022 par Les Coquillages à Saint-Paul et Pierre et Sable à Saint-Denis et représentent 885 logements, soit 30 % du parc. Ce programme mobilisera 55 millions d’euros sur 5 ans.

Mutualisation et concertation, le Groupe accélère pour, construire, aménager et rénover plus

Mutualiser pour accompagner les collectivités dans leur projet de territoire

2021 marque la mise en œuvre opérationnelle du GIE Territoire Océan Indien (TOI). Celui-ci fédère 4 sociétés d’économie mixte sur l'Océan Indien (la SEMADER, la SIDR, la SODIAC et la SIM) qui fédèrent leurs équipes et leurs compétences afin d'offrir aux collectivités un accompagnement sur-mesure pour leur projet d'aménagement urbain et leurs mandats de construction. Le GIE pilote aujourd'hui 42 opérations réparties sur le territoire de La Réunion et de Mayotte et met ainsi en synergie 45 collaborateurs des sociétés membres.

6 communes dans lesquelles les trois sociétés du Groupe interviennent dans le cadre du NPNRU pour transformer des quartiers prioritaires d’ici à 2027. Les programmes de relogement ont démarré et les premières démolitions interviendront dès 2023.

Un nouveau projet pour la rénovation urbaine du quartier historique dionysien

Avec le projet de Rénovation Urbaine du Chaudron (RUCH), la Ville de Saint-Denis a pour ambition de transformer ce quartier en répondant aux objectifs de transition écologique fixés par l’Etat. Ce quartier, longtemps stigmatisé, se transforme en s’appuyant sur une démarche de co-construction avec les usagers du quartier, mobilisant ainsi l’expertise des habitants et acteurs locaux. Près de 200 personnes et 30 associations et artistes ont participé aux 14 temps de concertation et de co-construction du projet en partenariat avec la SIDR, principal bailleur du quartier.

Le mot d'Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat

"Les filiales du groupe CDC Habitat, la SIDR, la SEMADER et la SODIAC sont mobilisées aux côtés des collectivités pour répondre aux problématiques spécifiques de l’habitat à la Réunion, par le développement d’une offre de logements adaptée aux besoins avec une augmentation forte des mises en chantier en 2021. L’engagement des travaux pour l’amélioration du parc existant pour les locataires a représenté 81 millions d’euros en 2021. De nombreuses initiatives sont menées en proximité dans les quartiers pour favoriser le lien social et conforter la qualité de service pour les locataires", souligne Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat.