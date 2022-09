BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 9 septembre 2022 :



Elizabeth II n'est plus : son règne a duré 70 ans

Elizabeth II est morte, ce jeudi, à Balmoral, en Ecosse, à l'âge de 96 ans. Elle aura régné sur le Royaumme-Uni pendant 70 ans, un record absolu pour la monarchie britannique. Elle fut l'une des femmes les plus célèbres du monde tout en restant une énigme : la reine Elizabeth II a affiché un stoïcisme constant lors des longues années d'un règne marqué par un inébranlable sens du devoir.

La délégation pour la visibilité des Outre-mer fusionnée avec Ladom

Le ministre des Outre-mer Jean-François Carenco a annoncé jeudi que la Délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et la visibilité des outre-mer (Diecfomvi), dont la Cour des comptes remettait en cause l'existence, va être fusionnée avec l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (Ladom).

Saint-Denis : la Cité des Arts et Château-Morange font leur rentrée

Vous prendrez bien un concentré de culture ? Après une pause hivernale, la SPL Territo'Arts et ses deux établissements, la Cité des Arts et Château-Morange, font leur rentrée toute en nouveautés : nouvelles saison culturelle et communication visuelle, nouveaux programmes, une équipe renouvelée...

Clap de début pour la première étape mondiale des P'tits as du Casting

100, c'est le nombre de jeunes, de 10 à 14 ans, qui se sont inscrits à cette 1ère édition des P'tits as du Casting à La Réunion, dans l'espoir de réaliser leur rêve : devenir comédien(ne). Pendant trois jours, du 9 au 11 septembre 2022, ils seront encadrés par des grands noms du cinéma, de la télévision et du théâtre réunionnais, Virginie Bernard, Sébastien Champagne, Lorris Coulon, Beryl Coutat, Charlotte Fernandez, Eddy Grondin et Mélanie Seguer-Guitton, afin de les préparer à passer un véritable casting "face caméra"

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée prévue

Pour ce vendredi 9 septembre 2022, Matante Rosina pense que cette journée va être belle même si ce matin, elle aperçoit des petits nuages sur l'est. Dans l'après-midi, le ciel se couvre un peu du côté de l'ouest mais n'amènent pas d'averses. Le soleil domine sur les plus hauts sommets de l'île. Le vent est toujours bien présent sur le nord et le sud du département.