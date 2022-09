Madame Gemma Techer, mère de Jacques Técher, 5ème vice-président de la Région Réunion et maire de Cilaos, est décédée. Les élus de La Réunion lui rendent hommage et adressent leur soutien à la famille endeuillée. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

• Huguette Bello, présidente de la Région Réunion

C’est avec une grande peine et une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Madame Gemma Técher, la mère de Jacques Técher, 5e vice-président de la Région Réunion et maire de Cilaos.

En mon nom personnel et au nom de tous les élus régionaux, je salue la mémoire de cette Cilaosienne qui a donné tant d’amour aux siens. Sa générosité, sa joie et sa gentillesse en faisaient une femme d’exception. Nos pensées vont à ses enfants, à ses proches, et à tous ceux qui l’ont connue et appréciée. Nous leur adressons nos plus sincères condoléances.

• Vanessa Miranville, maire de la ville de la Possession

J'ai appris avec beaucoup de tristesse la nouvelle du décès de la mère de M. Jacques Techer. Au nom du Conseil municipal de La Possession et en mon nom propre, je souhaite adresser mes condoléances les plus sincères à toute sa famille, et tiens particulièrement à exprimer toute ma sympathie et mon amitié dans cette douloureuse circonstance.