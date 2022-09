Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Pour ce vendredi 9 septembre 2022, Matante Rosina pense que cette journée va être belle même si ce matin, elle aperçoit des petits nuages sur l'est. Dans l'après-midi, le ciel se couvre un peu du côté de l'ouest mais n'amènent pas d'averses. Le soleil domine sur les plus hauts sommets de l'île. Le vent est toujours bien présent sur le nord et le sud du département. (photo rb/Imaz Press)

