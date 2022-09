Ce vendredi 9 septembre 2022, la chambre d'agriculture a souhaité mettre en lumière les problèmes de dysfonctionnement liés à la réception de la canne par l'usine de Bois-Rouge, à Saint-André. Jusqu'à lundi, les agriculteurs de l'est de l'île ne peuvent pas livrer leur canne aux centres de réceptions du nord-est qui dépendent de l'usine de Saint-André. Un problème devenu récurrent, selon la Chambre d'agriculture. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"On est en train d'accumuler du retard. On a l'impression qu'il n'y a pas de solution", déplore Olivier Fontaine, secrétaire de la Chambre d'agriculture de la Réunion. Ainsi, c'est pas moins de 9.000 tonnes de canne à sucre qui ne peuvent pas être livrées chaque jour lorsque ces centres n'ouvrent pas leurs portes aux agriculteurs pour la prise en charge de la canne. Les centres de réception concernés sont ceux situés entre Sainte-Marie et Sainte-Rose. A savoir ceux de Ravine Glissante, la Mare ou encore celle de Pente Sassy.

La Chambre verte dénonce donc "de graves dysfonctionnements auxquels sont confrontés les planteurs du bassin nord-est actuellement dans l'incapacité de livrer leurs cannes sur Bois Rouge". Comme elle l'explique, ce n'est pas la première fois que l'on se retrouve dans une telle situation, ces "ralentissements et arrêts à répétition", mettent "en péril la campagne sur la zone au vent", indique la chambre d'agriculture.

Ni les planteurs, ni la chambre d'agriculture n'ont en effet eu d'explications de la part de l'industriel Tereos quant à ce problème de réception. "Les agriculteurs perdent de l'argent s'ils ne livrent pas ! Ils veulent pouvoir reprendre tranquillement leur campagne ", martèle le représentant de la chambre verte.

- Des problèmes qui s'accumulent -

Selon le secrétaire de la chambre d'agriculture, c'est un problème qui crée encore plus de complications. "On a déjà eu du retard avec la signature de la convention canne et la grève d'ouvrier dans l'usine de Bois-Rouge. On veut des réponses pour reprendre tranquillement la campagne", poursuit Olivier Fontaine. Pour l'heure, aucune autre manifestation n'est à l'ordre du jour du côté des planteurs, de la chambre ou encore des syndicats.

La CGPER, confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion, réclame "instamment une réunion des commissions mixtes d’usine pour faire le point sur ces difficultés et réclame également que Tereos remplisse les obligations qui lui incombent depuis la signature de la nouvelle convention Canne."

Nous avons tenté de contacter l'industriel Tereos mais malheureusement nous n'avons pas eu de réponse à nos appels.

Le 2 septembre dernier, la livraison de cannes à l'usine de Bois-Rouge avait déjà été interrompue. Les planteurs devaient donc amener leur chargement à l'usine du Gol de Saint-Louis. La raison : trop de cannes restantes en stock, suite à l'arrêt de l'usine la semaine dernière en conséquence d'une grève du personnel de Tereos qui a duré une dizaine de jours.

Des salariés de l'usine s'étaient également mis en grève le 24 août 2022. En cause : un cadre qui "aurait fait pression sur les employés", d'après les syndicats. Les grévistes ont notamment réclamé le départ du cadre visé. Reçus par la direction, les syndicats ont mis en place plusieurs mesures, "notamment la clarification et le rôle du responsable" explique Tereos.

