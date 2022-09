Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 septembre au vendredi 9 septembre 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 5 septembre - La hausse des prix force les Réunionnais à changer leurs habitudes alimentaires

* Mardi 6 septembre - La Métropole et La Réunion en pénurie de canards : à bientôt magrets et civets...

* Mercredi 7 septembre - Surpopulation carcérale : les prisons de La Réunion à bout de souffle

* Jeudi 8 septembre - Illettrisme : plus de 100.000 Réunionnais ne savent (toujours) pas lire et écrire

* Vendredi 9 septembre - La reine Elizabeth II est morte, Charles III accède au trône

