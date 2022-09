BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 10 septembre 2022 :



Le bord de mer suffoque (parfois) sous les constructions

Le jeudi 8 septembre 2022, l'épineux dossier du restaurant Planch'Alizé était sur la table du conseil municipal de Saint-Paul Comme attendu, la municipalité a annoncé le recul du restaurant pour le mettre en retrait de la plage. L'établissement y sera reconstruit, mais sur une surface plus petite. Ce nouveau dossier des restaurants de plage n'est pas sans rappeler l'épisode des paillotes détruites sur le littoral Ouest. Et plus largement, les aménagements urbains implantés en bord de mer

Trophée Mille Pattes : courir ou marcher pour des enfants malades et en difficulté

Le 2 octobre 2022 va se tenir la 8ème édition du Trophée Mille Pattes à Saint-Paul. Organisé par le Rotary Club de Saint-Gilles, cet évènement sportif composé de deux trails avec un long et court trajet, et d'une randonnée familiale, a pour objectif de récolter des fonds en faveur des enfants malades et en difficultés à La Réunion. Les futurs participants vont arpenter les hauts de Saint-Paul. Ce rendez-vous fait son retour après deux années d'absences, en raison de la crise sanitaire.

Deux jours après le décès d'Elizabeth II, Charles III officiellement proclamé roi

La proclamation sera lue au balcon du palais Saint-James à Londres: Charles sera officiellement proclamé roi samedi matin, deux jours après la mort d'Elizabeth II qui a ouvert une période de deuil national au Royaume-Uni.

Inflation, pénurie de canards, prisons, illettrisme et mort de la reine Elizabeth

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 septembre au vendredi 9 septembre 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 5 septembre - La hausse des prix force les Réunionnais à changer leurs habitudes alimentaires

* Mardi 6 septembre - La Métropole et La Réunion en pénurie de canards : à bientôt magrets et civets...

* Mercredi 7 septembre - Surpopulation carcérale : les prisons de La Réunion à bout de souffle

* Jeudi 8 septembre - Illettrisme : plus de 100.000 Réunionnais ne savent (toujours) pas lire et écrire

* Vendredi 9 septembre - La reine Elizabeth II est morte, Charles III accède au trône

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel nuageux mais un temps sec

Pour ce samedi 10 septembre 2022, Matante Rosina profite du temps un peu nuageux dans l'est pour faire son carry au feu de bois. Le ciel est bien plus beau ailleurs. Dans l'après-midi, les nuages s'étalent sur la côte ouest sans apporter de pluie. C'est le monter d'aller se balader dans les hauts de l'ile pour profiter de la belle vue sur les montagnes et les cirques. En revanche, amenez toujours avec vous votre palto. Le vent souffle jusqu'à 50 km/h sauf dans l'ouest qui reste abrité.