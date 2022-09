Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce premier concert de la saison qui signait le grand retour de Tibwa et accueillait l'indétrônable Thierry Gauliris, groupe Baster, a en effet tenu toutes ses promesses et bien plus encore ce vendredi 9 septembre 2022. Malheureusement pour ceux qui n'avaient pas réservé leurs places, le Bisik a affiché complet. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik. (Photo : Le Bisik)

