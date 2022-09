À la suite des nombreuses mises à l'eau de ces derniers jours, notamment liées à la saison des baleines, la gendarmerie de La Réunion rappelle ce samedi 10 septembre que la présence d'une personne titulaire d'un des diplômes, brevets ou monitorats dans le milieu subaquatique est obligatoire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie. (Photo : gendarmerie de La Réunion)

L'arrêté n° 2021-1306 DDGAEM portant sur la réglementation de l'approche et de l'observation des cétacés indique les titres à détenir en fonction de votre situation:

en cas d'encadrement contre rémunération :

- Brevet d’État d’Éducateur Sportif (BEES)

- Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport (BP JEPS)

- Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS)

- Diplôme Supérieur de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport (DESJEPS)

en cas d'encadrement à titre bénévole:

- Moniteur Fédéral 1er ou 2ème degré (MF1 ou MF2)

- Moniteur Entraîneur Fédéral 1er ou 2ème degré (MEF1 ou MF2)

- Guide de randonnée subaquatique (FFESSM)

en cas de mise à l'eau hors encadrement :

- PA 20 ou niveau 2 (CMAS = plongeur 2 étoiles)

- PA 40

- PA 60 ou niveau 3 (CMAS = plongeur 3 étoiles)

- Apnéiste confirmé en eau libre (CMAS = outdoor freediver 2 étoiles)

- Apnéiste expert en eau libre (CMAS = outdoor freediver 3 étoiles)