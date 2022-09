À l'occasion de la journée internationale de la prévention du suicide, qui a eu lieu le 10 septembre 2022, le 3114 a souhaité donner un visage à la prévention du suicide. En collaborant avec un artiste qui a réalisé le portrait de plusieurs répondants sur un mur dédié dans 10 villes de France, nous avons souhaité mettre en lumière les professionnels qui, chaque jour, répondent à la détresse de celles et ceux qui ont des pensées suicidaires. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'EPSMR. (Photo : EPSMR)

Dans chaque ville, l’équipe du 3114 a travaillé avec un artiste local venu rencontrer les équipes de répondants afin de mieux comprendre leur mission et leur savoir-faire. De cet échange est née une œuvre qui est exposée à la population à l’occasion de la journée internationale de prévention du suicide.

Le dévoilement final des œuvres a eu lieu en même temps, dans les 10 villes, le 10 septembre à 10h09.

Au Port : avenue Raymond Vergès (rond-point de la rose des vents), en présence des professionnels du 3114 de l’établissement public de santé mentale de la Réunion, de l’artiste Méo, de Laurent Bien, Directeur de l’EPSMR, Olivier Hoarau, Maire du Port, Valérie Lenormand, DG SHLMR et de Gérard Cotellon, DG de l’ARS Réunion.

Ils ont pris la parole :

Dr Pauline Mascarel, psychiatre EPSMR 3114 :

" C’est un honneur pour le Centre Régional de Prévention du Suicide de la Réunion porté par l’EPSMR de porter cette ligne du 3114 qui apporte aux Réunionnais une réponse personnalisée et adaptée au Territoire et à ceux qui sont en souffrance. Depuis l’ouverture de la ligne ce sont 2 600 appels qui ont été reçus sur la ligne. A travers cette œuvre c’est le message qu’on aimerait leur adresser, à toutes les personnes en souffrance et en détresse, qu’il y a des professionnels qui sont là pour les écouter. Ils ne sont pas seuls, la ligne est ouverte 7/7 jours, 24/24 heures. Je remercie toutes équipes, la Mairie, la SHLMR, le CCAS du Port, l’ARS Réunion, les équipes du 3114 au National et l’EPSMR et surtout l’artiste Méo pour cette magnifique œuvre qui représentent nos répondants. "

Olivier Hoarau, Maire du Port :

" Merci pour cette initiative mise en œuvre dans notre ville du Port, qui est la seule ville de la Réunion dans l’ensemble du dispositif national. Derrière 2 600 appels, il y a beaucoup de vies sauvées et il y a beaucoup de réponses qui sont apportées auprès des réunionnais en situation de détresse. Pour cela on vous dit Merci à toutes les équipes du 3114. La Ville du Port attache une importance particulière à la Prévention du Suicide, c’est inscrit dans notre Plan Local de Santé et qui inclut toutes les actions que nous pouvons pour la santé mentale. Merci à Méo qui est un artiste exceptionnel qui a déjà sévi sur la commune du Port et j’aimerais qu’il ne s’arrête pas. "

Valérie Lenormand, DG de la SHLMR :

" C’est tout naturellement que la SHLMR a accepté de collaborer à ce dispositif en mettant à disposition un mur d’un bâtiment au talentueux artiste Méo et au service du 3114. Cela fait parti de nos missions, et nous avons une responsabilité de soutenir nos locataires face à la souffrance et à la difficulté. "

Gérard Cotellon, DG ARS Réunion

"Le sujet du suicide est un vrai sujet de santé publique et un vrai problème sociétal. Avant un passage à l’acte, il y a de la détresse et de la souffrance et avoir un dispositif d’écoute comme le 3114 est absolument essentiel. Nous devons aller plus loin et développer des compétences au sein des familles et des professionnels sur l’aptitude à détecter la souffrance. C’est le défi que nous allons devoir porter collectivement "

Les professionnels du 3114, numéro national de prévention du suicide, ont déjà aidé des milliers de français : plus de 130 000 appels ont été reçus depuis son ouverture, le 1er octobre 2021.

Confidentielle et gratuite, la ligne 3114 permet de répondre partout en France aux besoins des personnes suicidaires en souffrance : écoute, évaluation, orientation, intervention. Elle s’adresse également aux professionnels en contact avec des personnes en détresse ou en quête d’information sur le suicide et sa prévention. Piloté par le ministère de la Santé et de la prévention, ce dispositif vise à réduire la souffrance et le nombre de suicides en France en offrant aux citoyens une ligne téléphonique qui apporte une réponse professionnelle. Sur les territoires, les centres 3114 œuvrent, avec l’ensemble des acteurs, pour soutenir la stratégie nationale de prévention du suicide déclinée par les Agences Régionales de Santé. En Métropole et Outre-Mer, des professionnels hospitaliers (infimier·e·s, psychologues, sous la supervision d’un médecin spécialiste) assurent la continuité de la réponse 24h/24, 7j/7 au sein de 12 centres répartis en région. A terme, 5 centres supplémentaires seront opérationnels.