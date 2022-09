Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Pour ce samedi 10 septembre 2022, Matante Rosina profite du temps un peu nuageux dans l'est pour faire son carry au feu de bois. Le ciel est bien plus beau ailleurs. Dans l'après-midi, les nuages s'étalent sur la côte ouest sans apporter de pluie. C'est le monter d'aller se balader dans les hauts de l'ile pour profiter de la belle vue sur les montagnes et les cirques. En revanche, amenez toujours avec vous votre palto. Le vent souffle jusqu'à 50 km/h sauf dans l'ouest qui reste abrité. (photo rb/Imaz Press)

