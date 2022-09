La SHLMR franchi le cap des 500 logements à l'Étang Salé avec la livraison des 45 appartements de la résidence Clos Saint Jacques. L'opération Clos Saint Jacques est la onzième résidence SHLMR, soit plus de 500 logements sur la commune de l'Étang Salé. Cette opération s'inscrit dans la politique de développement de la SHLMR avec le groupe Action Logement, pour offrir des logements abordables à l'ensemble de la population dans les communes prioritaires.

Des logements destinés aux locataires avec des ressources un peu plus importantes, principalement des salariés à revenus modestes, qui ne peuvent bénéficier d’un logement sociale et ne peuvent accéder au logement privé. Cela traduit la volonté de la SHLMR d’offrir un logement à tous les segments de la population.

Clos Saint Jacques est située dans les hauts de l’Étang-Salé, intégré au cœur du quartier et d’un environnement stimulant avec la présence de divers

commerces et du collège Aimé Césaire. Répartis sur trois bâtiments, la résidence est composée de 45 logements (dont 33 PLS et 12 LLS).

Avec plus de 27 000 logements sur 23 des 24 communes réunionnaises, la SHLMR, filiale du Groupe Action Logement est un acteur majeur du développement du logement sur l’île. Elle construit 1000 logements par an. La SHLMR propose une offre de logement aux familles à faibles revenus, aux jeunes, aux salariés, aux séniors et aux retraités.