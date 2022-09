Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

La fête foraine Festi'Park s'installe à Saint-Joseph du 11 au 18 septembre 2022. Le Festi'Park va se tenir du côté de la Caverne des Hirondelles. Le prix d'entrée est à 3 euros. Le public peut se rendre à la fête foraine le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 23h, et le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 23h. (Photo : Festi'Park)

La fête foraine Festi'Park s'installe à Saint-Joseph du 11 au 18 septembre 2022. Le Festi'Park va se tenir du côté de la Caverne des Hirondelles. Le prix d'entrée est à 3 euros. Le public peut se rendre à la fête foraine le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 23h, et le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 23h. (Photo : Festi'Park)