Le 2 octobre 2022 va se tenir la 8ème édition du Trophée Mille Pattes à Saint-Paul. Organisé par le Rotary Club de Saint-Gilles, cet évènement sportif composé de deux trails avec un long et court trajet, et d'une randonnée familiale, a pour objectif de récolter des fonds en faveur des enfants malades et en difficultés à La Réunion. Les futurs participants vont arpenter les hauts de Saint-Paul. Ce rendez-vous fait son retour après deux années d'absences, en raison de la crise sanitaire. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Deux courses sont proposées à l’occasion de cet évènement sportif, avec un départ au stade de Savannah de Saint-Paul : le trail – long ou court au choix - et la randonnée familiale.

Le trail se décline en deux versions. L’un fait 11 kilomètres et l’autre fait 14,5 kilomètres. C’est en compagnie de Jean-Louis Prianon, athlète réunionnais, et parrain de cet évènement, que les participants vont courir. Le parcours se compose notamment d’un tracé sur la boucle du bassin vital. 650 mètres de dénivelés attendent les participants, avertit Christophe Flour-Bouril, responsable d’actions au Rotary Club de Saint-Gilles-les-Bains.

A la différence du trail, la randonnée familiale elle, s’étend sur 5,5 kilomètres avec 207 mètres de dénivelés. Accompagnés cette fois-ci de la marraine du trophée Mille Pattes, Chloé – influenceuse de la page "Le monde de Chloé" -, les marcheurs vont effectuer une partie du parcours des traileurs ; ils vont faire un aller-retour jusqu’à la boucle du bassin vital. "Tout le monde peut y participer à condition de pouvoir marcher et d’avoir ses chaussures ", conseille Christophe Flour-Bouril.

- Des fonds pour aider les marmailles malades et en difficultés -

Pour participer à l’une des courses du Trophée Mille Pattes, chaque participant doit débourser 15 euros. Cet argent va en direction d’une cause défendue par l’association : les enfants malades et en difficulté. " Le besoin il est là. Beaucoup d’associations font appel à nous pour qu’on puisse leur apporter de l’argent pour qu’ils aident les marmailles. Il y a beaucoup d’enfants en difficulté et c’est aussi le rôle du Rotary Club de pouvoir les aider et donc de leur apporter de l’aide financière ", ajoute Christophe Flour-Bouril.

Ce type d’action a déjà permis au club par le passé de recueillir des fonds pour ensuite acheter des cadeaux à Noël pour des enfants hospitalisés au CHOR. " Cet argent contribue aussi à améliorer le quotidien de ces enfants ", complète de son côté sa collègue Marietta Dennemont, responsable image publique de l’antenne saint-gilloise du Rotary Club.

- Animations, riz chauffé, opérations de sensibilisation sont aussi au programme -

Les participants sont accueillis à partir de 6h45 pour un départ à 7h30 pour la version longue du trail et à 7h45 pour la randonnée familiale et la version courte du trail. A partir de 9h30, c’est un riz chauffé qui attend les coureurs et marcheurs du jour. Cette année, comme pour les autres éditions, il n’y aura pas de classement, pas de podium. " Il y aura néanmoins de l’animation musicale avec un groupe de percussion ", rassure Christophe Flour-Bouril. Des stands d'associations seront également présents dans l'enceinte du stade de Savannah afin de sensibiliser le public sur les causes qu'ils défendent, en lien avec les enfants.

La manifestation se clôture par la suite vers 11h30. Les inscriptions et les informations sont à retrouver en ligne sur le site du Rotary Club de Saint-Gilles. Pour les personnes qui oublient de s’inscrire en ligne avant le 2 octobre il sera également possible de le faire sur place le jour de la course, selon le nombre de place encore disponible.



