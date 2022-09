BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 11 septembre 2022 :



Les femmes valent bien tout un festival du film

Du samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre 2022, la troisième édition du Film des femmes se déroulera à Saint-Paul et à Trois-Bassins. Au travers de 21 films, le festival aborde la place qu'occupe la femme dans le monde et les différentes problématiques auxquelles elle est confrontée. Organisé par Armand Dauphin et l'Union des Femmes Réunionnaises (UFR), l'événement vise à amener la réflexion et à libérer la parole autour de thématiques sociétales importantes: l'avortement, les violences, le fait de ne pas vouloir d'enfants ou encore la sexualité féminine. Des ateliers débats sont aussi prévus après la diffusion des films. Interrogé par Imaz Press, Armand Dauphin raconte l'origine de ce projet qui lui tient à coeur.

Para-natation : le Réunionnais Laurent Chardard vise les JO 2024

Le Réunionnais Laurent Chardard, a été médaillé il y a quelques mois lors du championnat du monde de para-natation. Une nouvelle médaille qui s'ajoute à son palmarès. Il a d'ailleurs réalisé une nouvelle prouesse en battant son propre record d'Europe en 50 mètres papillon. Outre ses exploits, il y a deux semaines, l'athlète handicapé, a perdu sa prothèse de bras. Mais grâce à la mobilisation sur les réseaux, il a pu la récupérer, 20 kilomètres plus loin. Laurent Chardard nous raconte cette mésaventure, mais également ses objectifs pour l'année à venir.

Des colibris femelles se déguisent en mâle pour éviter leurs agressions

Des colibris femelles adoptent la parure des mâles pour éviter de subir leur concurrence dans la collecte de nectar, un exemple remarquable de mimétisme entre sexes d'une même espèce, selon une étude

Insolite : moto contre avion, train sur terrain de foot, maison au milieu d'un parking

Vous avez demandé de l'actualité insolite ? La voici, la voila. Au sommaire du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 5 septembre au samedi 10 septembre 2022 : C'est sa maison, et il ne compte pas partir, même si il se retrouve au milieu d'un grand parking d'un centre commercial en Chine. En Slovaquie, on peut désormais admirer un train à vapeur circulant sur la ligne de touche d'un terrain de football. Enfin, terminons par une triste actualité avec ce motard qui a perdu la vie parce qu'il essayait de traverser la piste d'atterrissage.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps en journée et de la pluie cette nuit

Pour Matante Rosina, le temps de ce dimanche 11 septembre 2022 est quasiment identique à celui de la veille. A une exception près... En soirée, la pluie va s'inviter dans l'est. le vent souffle du cpoté du nord et du sud de l'île. Les températures sont toujours aussi fraiches surtout dans les hauts.