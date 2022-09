Les championnats du monde lutte séniors se déroulent du 10 au 18 septembre 2022 à Belgrade en Serbie. Le lutte club Saint-Joseph est représenté par deux athlètes de deux nations différentes. Valentin Damour est en sélection France en - 57kg et David Ste-Marie avec la sélection mauricienne en - 74kg. Tous les deux lutteront les 16 et 17 septembre prochain. Nous publions ci-dessous le communiqué du club de lutte de Saint-Joseph. (Photo : Lutte Club Saint-Joseph)

Valentin a finalisé sa préparation par un stage avec l’équipe de France à Baku en Azerbaïdjan durant 2 semaines. Le cas de David est assez singulier, rodriguais d’origine et donc de nationalité mauricienne il sera coaché par son entraîneur de club Samuel Dijoux. La fédération mauricienne de lutte nous a fait l’honneur de nous confier la responsabilité de cet événement. Pour faire face aux frais financiers engendrés le LCSJ a mis en ligne une cagnotte et fait appel à la générosité de tous.

Une cagnotte en ligne pour soutenir la participation de David Ste-Marie a été mise en place.

Avoir deux sportifs de haut niveau qui participent à l’une des compétitions les plus importantes au monde est forcément un honneur pour une association comme la notre. On a l’habitude de dire que l’on a un pied dans les quartiers prioritaires et un pied dans le très haut niveau. Cette participation aux championnats du monde est un bel exemple. Il est plus facile pour un sport amateur (même pour une discipline olympique) d’être présente dans les quartiers que dans le haut niveau. L’implication des associations dans nos quartiers est forcément très importante mais la réalité c’est que tous sportifs rêvent d’atteindre le haut niveau et on y est.

Au LCSJ on a chiffré nos besoins jusqu’à Paris 2024 qui est l’objectif de Valentin et de David. Le constat à ce jour est que l’on est loin des objectifs financiers et matériels mais on espère bien y arriver.