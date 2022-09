Pour le week-end du 9 au 11 septembre 2022, près de 577 infractions ont été constatées. Les effectifs de la gendarmerie relèvent 203 infractions dont 15 conduites sous stupéfiants. La police fait état de 374 infractions dont 23 délits et 173 excès de vitesse. 114 excès de vitesses ont été relevés en trois jours. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie et de la police. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

• Du côté de la police :

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 41 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 09 au 11/09/2022 permettant de relever 374 infractions dont 23 délits :

Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 06 (taux compris entre 0,64 et 1,24 mg / l d'air expiré)

- refus de se soumettre au contrôle d'alcoolémie : 01

- défaut d'assurance : 09

- défaut de permis de conduire : 05

- refus d'obtempérer : 02

205 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 351 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- excès de vitesse : 173

- feu rouge / stop / priorité : 21

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 11

- défaut d'équipement : 06

- défaut de contrôle technique : 20

- autres : 120



• Du côté de la gendarmerie :

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 27

NOMBRE D INFRACTIONS : 203

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 30

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 30

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 15

NOMBRE DE CONDUITE ALCOO/STUP : 1

NOMBRE DE DÉTENTION ET USAGE DE STUPÉFIANTS : 21

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 48 dont 30 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 10

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 4

NOMBRE DE VITESSES : 6 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 3

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 15

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 17

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT :02

NOMBRE DE NUISANCES, POLLUTION ET INCIVILIT : 18

NOMBRE NON CIRCULATION SUR VOIES RÉSERVÉES : 6

...

Faits particuliers :

Le vendredi 9 septembre 2022 de 14h00 à 18h00, les militaires d’EDSR et de la compagnie de Saint-Benoît, appuyés des personnels des Douanes du Port, ont réalisé un service coordonné de contrôle des mobilités, sur les secteurs de Saint-Marie et Beauséjour. A cet effet, sur les 50 véhicules contrôlés, les militaires ont constaté 14 infractions, dont 3 conduites sous stupéfiants, 1 défaut d’assurance, 1 vitesse excessive, 2 téléphones, 1 échappement modifié, 1 pneu lisse, 1 défaut de contrôle technique, 1 non port de ceinture, ayant motivé, 3 mises en fourrières immédiates. Dans le même temps, les douaniers ont dressé 4 procédures pour détentions de stupéfiants, s’étant traduites sur le champ, soit par une saisie-destruction des produits illicites suivie d’une amende, soit par un placement en retenue douanières avec visite domiciliaire.

Le samedi 10 septembre de 16h00 à 01h30, les militaires de la BMO Saint-Benoît, se trouvaient en appui des effectifs de la compagnie de Saint-Benoît, sur le dispositif de sécurité, mis en place pour garantir le bon déroulé du concert Kartel Urban Live de Bras Panon, ou un public nombreux (7500) s’était rendu présent. Pendant que l’ambiance était festive, aucun incident grave n’a été observé par les forces de l’ordre. Néanmoins, 8 délits, dont 5 détentions de stupéfiants et 2 ports d’arme prohibés ont été constatés par les militaires aux contrôles d’accès, pendant que la BMO a procédé sur les axes routiers à de nombreux contrôles d’usagers, menant à révéler 21 infractions, dont 8 conduites sous stupéfiants, 8 alcoolémies, 3 défauts d’assurance, 1 pneu lisse, 1 non mutation de carte grise, ayant conduit à 14 mises en fourrières de véhicules.

Dimanche 11 septembre de 01h00 à 06h30, les motocyclistes de la BMO de la Rivière Saint-Louis et de Saint-PAUL, appuyés des réservistes de la Gendarmerie ont effectué deux postes de contrôles des conduites addictives, dans l'agglomération de Saint-Gilles les Bains. A cet effet 29 infractions graves génératrices d’accidents ont été constatées par les militaires dont 21 alcoolémies, 1 conduite cumulée alcoo/stup, 2 conduites sous stupéfiants, 3 détentions et usages de stupéfiants, 3 défauts de permis de conduire, 1 non port de ceinture, ayant motivé 21 immobilisations de véhicules et 8 mises en fourrières immédiates.