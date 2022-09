BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 12 septembre 2022 :



- Jeux des Îles à Madagascar : l'évènement sportif qui cache la misère

- La confédération nationale du logement demande le gel des loyers et des charges

- Les soldes : un démarrage qui fait (quelques) heureux

- Contrôle routier : 15 conduites sous stupéfiants, 179 excès de vitesse

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une semaine qui débute sous le soleil

Jeux des Îles à Madagascar : l'évènement sportif qui cache la misère

Dans un peu moins d'un an, auront lieu les 11èmes Jeux des Îles de l'Océan Indien. Un évènement sportif très attendu par les athlètes, qui sera organisé par Madagascar, après le retrait des Maldives. Un temps fort de l'année sportive qui va mettre en lèr nos talents péi. Mais un temps fort qui soulève aussi des questions d'ordre éthique. D'un côté ce pays promet de déployer une débauche de moyens pour ces jeux, de l'autre, une majorité de la population vivant dans la pauvreté et le dénuement

La confédération nationale du logement demande le gel des loyers et des charges

La confédération nationale du logement (CNL) réclame aux bailleurs sociaux le gel des loyers dès le 1er janvier 2023. A cela s'ajoute la maîtrise du coût des charges locatives. Pour faire savoir cette demande, un courrier a été adressé ce vendredi 9 septembre 2022 aux sept bailleurs sociaux concernés mais aussi au préfet de La Réunion. Cette mesure est demandée suite à l'inflation que connaissent les ménages. Ces derniers rencontrent de plus en plus de difficulté au moment de payer leur loyer. Une situation pointée d'autant plus pointée du doigt ce dimanche 11 septembre par la CNL de La Réunion.

Les soldes : un démarrage qui fait (quelques) heureux

Depuis le samedi 3 septembre 2022, les soldes sont lancés à La Réunion. Pour les commerçants, c'est l'occasion de pouvoir écouler leur stock à des prix réduits. Si elles durent encore trois semaines, les consommateurs affluent progressivement, sans grande affluence dans les rues commerçantes. Les soldes se terminent le 30 septembre 2022 à La Réunion.

Contrôle routier : 15 conduites sous stupéfiants, 179 excès de vitesse

Pour le week-end du 9 au 11 septembre 2022, près de 577 infractions ont été constatées. Les effectifs de la gendarmerie relèvent 203 infractions dont 15 conduites sous stupéfiants. La police fait état de 374 infractions dont 23 délits et 173 excès de vitesse. 114 excès de vitesses ont été relevés en trois jours.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une semaine qui débute sous le soleil

Pour bien commencer la semaine, Matante Rosina est ravie de vous annoncer que le ciel est d'un bleu éclatant, que le soleil brille de mille feux et que les petits oiseaux chantent joyeusement dans son pied de letchis. Cette journée du lundi 12 septembre 2022 est bien placée sous le soleil.