La Banque de France et l'IEDOM (Institut d'émissions des départements d'Outre-mer) se mobilisent pour la cinquième année consécutive aux côtés de l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme (ANLCI) à l'occasion de la 9ème édition des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme (JNAI), du jeudi 8 au jeudi 15 septembre 2022. Organisées sous l'égide de l'ANLCI depuis 2014, les JNAI se consacrent à la question de l'illettrisme au travail pour leur édition 2022, imaginées sur le thème "Lutter contre l'illettrisme au travail, on est tous concernés". (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Aujourd’hui, plus de 1.275.000 personnes occupant un emploi en France rencontrent des difficultés avec les compétences de base. Ces difficultés pour lire, écrire et calculer compliquent l’insertion et la carrière professionnelles, les démarches du quotidien, l’accès aux droits et l’autonomie sociale.

L’illettrisme peut notamment engendrer une gêne importante pour gérer un budget et un compte bancaire ou pour comprendre une fiche de paie, un devis, une facture, un crédit, un relevé bancaire, une assurance. Il expose également davantage les personnes en difficulté au risque de fraudes et d’arnaques.

139 ateliers d’éducation financière organisés par la Banque de France pour les JNAI 2022

En sa qualité d’opérateur de la stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et financière (EDUCFI), la Banque de France proposera durant les JNAI 2022 139 ateliers d’éducation financière. Ces ateliers seront conduits sur les territoires métropolitains et ultramarins par les agents de ses succursales, des agences de l’IEDOM et de nombreux organismes partenaires. Retrouvez le programme des JNAI 2022.

- Des actions gratuites à destination de tous les publics concernés -

Ces ateliers seront ouverts aux publics de tous les âges rencontrant des difficultés avec les savoirs de base, dans l’objectif de les aider concrètement à reprendre confiance dans leur capacité à gérer les questions financières du quotidien.

Ils s’adresseront également aux intervenants sociaux pour les accompagner dans leur action auprès des salariés des entreprises, des demandeurs d’emploi, des jeunes engagés dans des dispositifs d’accès à l’emploi.

- Des ateliers de sensibilisation spécifiques sur les questions budgétaires et financières -

Les animateurs de la Banque de France et de l’IEDOM proposeront une approche sur mesure afin de transmettre les notions utiles aux décisions financières au travail et dans la vie quotidienne. Le contenu de ces animations, élaboré par la Banque de France avec l’aide de l’ANLCI, portera de manière très concrète et visuelle sur la gestion d’un budget, les moyens de paiement, les arnaques.

Des outils pratiques et adaptés seront également proposés : dispositifs ludo-pédagogiques, vidéos, podcasts, applications budgétaires, information sur les organismes d’aide, lettres types disponibles gratuitement sur le portail www.mesquestionsdargent.fr géré par la Banque de France.