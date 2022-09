Plusieurs invités du Z Event, un événement caritatif rassemblant une soixantaine de streamer, ont fait part de leur colère suite à la publication d'une vidéo d'Emmanuel Macron. Dans cette vidéo, le Président félicite les participants pour leur mobilisation en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Une intervention qui n'a pas plu à plusieurs des participants, qui ont exprimé leur colère avec un langage pour le moins fleuri.

"La promo? Le mot c'est plus propagande... Mais ça me casse les couilles, on n'a pas demandé ça!" s’est emporté Antoine Daniel, créateur de l'émission What the Cut, précisant que "depuis le ZEvent, il y a quelques personnes qui le détestent". "Tous les ans son putain de tweet de merde à ce bâtard. Tous les ans j'en ai ras le cul. C'est à cause de ce genre de personnes entre autre qu'on fait ces événements là" a-t-il lancé . "Qu’il ferme sa gueule, va te faire foutre" a-t-il ajouté.



Même son de cloche du côté de la streameuse AngleDroit. "Bah oui tu comptes sur nous connard, parce que tu ne branles rien ! Si seulement tu avais les moyens de faire quelque chose ! Merde !" a-t-elle vivement réagi devant son écran.

Quand @AngleDroit_ devient éco-furieuse après le message de récupération politique de Macron pour le #ZEVENT2022. ❤️✊✊ pic.twitter.com/aCiDLjoIDI — Léo Lefrançois (@Leo_Lefrancois) September 11, 2022

D'autres ont simplement déclaré qu'ils n'en avaient "rien à foutre".

Derrière les insultes, c’est surtout l’inaction du gouvernement face à la crise climatique qui est pointée du doigt par les principaux intéressés. Car si cet événement doit avoir lieu, c’est en partie en raison du manque d’actions et de moyens en place par le Président, estiment-ils.



Le ZEvent a été inventé par Adrien " ZeratoR " Nougaret et Alexandre " Dach " Dachary en 2016. Une soixantaine de streamers parmi les plus populaires en France participent à un marathon en ligne et encourage les spectateurs à se mobiliser pour soutenir des associations caritatives. Cette année, Sea Shepherd, la Ligue de Protection des oiseaux, WWF et Sea cleaners vont se partager la cagnotte, qui s’élève à 10 182 126 euros.

