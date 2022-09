La confédération nationale du logement (CNL) réclame aux bailleurs sociaux le gel des loyers des logements sociaux dès le 1er janvier 2023. A cela s'ajoute la maîtrise du coût des charges locatives. Pour faire savoir cette demande, un courrier a été adressé ce vendredi 9 septembre 2022 aux sept bailleurs sociaux concernés mais aussi au préfet de La Réunion. Cette mesure est demandée suite à l'inflation que connaissent les ménages. Ces derniers rencontrent de plus en plus de difficulté au moment de payer leur loyer. Une situation d'autant plus pointée du doigt ce dimanche 11 septembre par la CNL de La Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"En tout, près de 80.000 logements sociaux sont concernés par cette demande", lance Erick Fontaine, président de la confédération nationale du logement (CNL). C’est au cours d’une conférence de presse organisée ce dimanche 11 septembre 2022 que la confédération a souhaité alerté sur la situation que vivent ces ménages.

L’inflation n’épargne personne. Le loyer qui inclut les charges locatives, occupe le premier poste de dépenses pour les foyers réunionnais, souligne Erick Fontaine. Tout augmente. Selon les derniers chiffres de l’Insee, les prix à la consommation ont bondi de 3,7% sur un an, soit entre 2021 et 2022. A cela s’ajoute la hausse de la facture pour le loyer. " Par exemple, un locataire a vu sa facture augmenter de 78 % ; quand on y regarde de plus près, cette hausse correspond à l’augmentation des charges locatives", poursuit-il. " Elles sont 40% plus chers dans le social que dans le privé ", fait observer le président de la CNL.

C’est pourquoi, la CNL réclame le gel des loyers mais aussi la maîtrise des charges locatives dès le 1er janvier 2023, auprès des conseils d’administration de sept bailleurs sociaux. "A savoir la SIDR, Sodiac, SHLMR, Sedre, Sodegis, Semader, Semac", précise Erick Fontaine. " A la Réunion, le prix de la surface habitable est plus cher que dans l’Hexagone et là-bas les allocations logement sont plus importantes que chez nous. Les ménages ne s’en sortent plus ", souligne-t-il.

Chaque année les loyers augmentent, "en moyenne de 100 euros. Mais les charges elles peuvent être de 10 à 15 % plus chers. Ainsi, la CNL demande aux bailleurs de maîtriser les dépenses en ce qui concerne les travaux, aménagement dans les parties communes des logements sociaux par exemple. Certains ont déjà accepté de rembourser des locataires suite aux augmentations de charges", nuance Erick Fontaine.

- La nécessité de maîtriser les prix -

D’après une étude de l’Insee, en 2019, dans notre département le taux de pauvreté est 2,5 fois plus élevé qu’en métropole. D’après cette même étude, la moitié des Réunionnais vivent avec moins de 1.320 euros par mois et par unité de consommation (UC), soit 28 % de moins que dans l'Hexagone. Les niveaux de vie sont donc plus faibles dans notre territoire. D’où la nécessité de pratiquer ce gel des loyers et la maîtrise des charges. "Aujourd’hui, face à l’inflation les locataires ne peuvent pas supporter la hausse des loyers avec les charges locatives ", déplore le président de la CNL.

Si le gel n’est pas appliqué, la confédération craint que de plus en plus de locataires se retrouvent en difficulté de paiement de loyers et que cela se répercute sur leur condition de vie. " Par exemple des personnes âgées n’auront plus de quoi payer leurs médicaments ", avertit Erick Fontaine. Les retraités, et les travailleurs pourraient être les plus impactés si le gel n’est pas appliqué.

"Il y a donc un travail à faire avec les bailleurs", affirme Erick Fontaine.

En attendant une réponse à ce courrier de la part des bailleurs, une pétition va être lancée par la CNL pour appuyer cette demande de gel des loyers et charges locatives pour "que les locataires prennent conscience de la situation", conclue le président de la confédération nationale du logement.

ef/www.ipreunion.com / [email protected]