Depuis le samedi 3 septembre 2022, les soldes sont lancés à La Réunion. Pour les commerçants, c'est l'occasion de pouvoir écouler leur stock à des prix réduits. Si elles durent encore trois semaines, les consommateurs affluent progressivement, sans grande affluence dans les rues commerçantes. Les soldes se terminent le 30 septembre 2022 à La Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

-20 %, -30 %, -50 % voire -70%. Les soldes font leur retour dans les rayons des magasins. Les commerçants de La Réunion proposent des produits à prix cassés. Car pour eux, l’objectif avant tout c’est de pouvoir écouler leur stock, rappelle Amina Limbada, présidente de l’Union des commerçants dyonisiens (UCD). "Les commerçants ont de quoi tenir jusqu’à la fin des soldes c’est-à-dire jusqu’au 30 septembre ", assure-t-elle. Les soldes permettent également aux enseignes de faire de la place aux nouvelles collections qui arrivent progressivement par bateau. " On craignait un retard de marchandise mais finalement les livraisons sont à l’heure ", indique Amina Limbada. Si les boutiques n’ont pas l’obligation de faire les soldes, quelques règles doivent être observées malgré tout. Comme il l’est rappelé par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté, les soldes doivent répondre à des caractéristiques spécifiques : ils sont accompagnés ou précédés de publicité ; les produits proposés font partie des marchandises en stock à écouler et ils doivent être proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes ; la réduction de prix est annoncée ; les soldes doivent être sur des périodes fixes de quatre semaines.

- Un lancement satisfaisant -

Cela fait déjà une semaine que les soldes ont démarré. Dans les magasins, l’affluence reste moyenne. " Pour la majorité des commerçants à Saint-Denis le premier jour de lancement s’est bien passé. Après ça se tasse au bout d’une semaine et la fréquentation est plus importante en week-end qu’en semaine " nuance Amina Limbada. " On ne peut pas parler de mauvais démarrage ". " Les soldes constituent un évènement commercial mais ce n’est pas la période où l’on va le plus faire de chiffre d’affaires ", explique de son côté Irchad Omarjee, président de l’association des commerçants de Saint-Paul.

"Le covid-19 et la guerre en ukraine ont entraîné l’augmentation des prix. Alors pour limiter d’avantage ces hausses, les commerçants ont dû réduire leur marge. Il a fallu s’adapter. Les acteurs économiques s’attendent aussi à augmenter leur trésorerie après deux années de crise sanitaires. Certains clients commencent déjà à faire leur course de Noël ", souligne avec le sourire Amina Limbada. Pour Najma, responsable de magasin, les soldes permettent de redynamiser l’économie. Le démarage reste satisfaisante pour elle. Regardez :

Pour Christelle, commerçante à Saint-Denis, "c’est très calme en ce moment et puis les personnes n’ont plus d’argent ".

A Saint-Paul, le bilan de la première semaine de solde reste tout aussi " mitigé ". " "Depuis 4 mois, il n’y a aucune restriction sanitaire. On a subi le covid-19 ce qui a eu un fort impact économique pour nous", indique Irchad Omarjee. Selon le commerçant, les personnes ont changé leur mode de consommation. "Elles se tournent vers internet. Oui on a du monde mais ce n’est pas l’affluence que l’on espérait… Les consommateurs vont moins vers les centres villes. C’est pour cela que les animations et les manifestations sont importantes pour rendre attractif les soldes", estime le président de l’association des commerçants de Saint-Paul.

Du côté des consommateurs le son de cloche reste le même : les soldes c’est bien mais les produits proposés ne sont pas attractifs. Ils réfléchissent plus avant l’achat. " Si jamais j’ai besoin de quelque chose en promotion je serai de retour. Et puis, qui va renoncer à de petites remises ? ", fait remarquer Maria, s’attardant devant une vitrine de magasin. Pour Noémie, sachet en main, elle en attendait plus de cette période. " Je trouve que les soldes cette année c’est très limités. Les soldes permettent d’acheter ce qu’il faut mais là… j’ai voulu chercher une robe mais ça ne marche pas avec les prix ", souligne-t-elle. Comme l’explique Coralie, adepte des soldes, " j’essaye vraiment de venir les 15 premiers jours ; après il n’y a plus de choix. J’ai déjà acheté des parfums, un soin du visage ou encore des chaussures. Avec l’inflation, c’est compliqué donc avoir des produits très chers à moindre coût, ça reste intéressant. "

- Ventes privées, nocturnes et animations pour les soldes –

En amont de la date de lancement des soldes, certaines enseignes ont proposé des ventes privées à leurs clients. " Ça a été très bénéfique pour les consommateurs ", se réjouit Amina Limbada. Certaines boutiques ont donc proposées en " avant-premières " à des clients de pouvoir bénéficier de prix attractifs pour les produits.

Afin d’encourager le retour des consommateurs dans les rayons, plusieurs ville ont également organisés des nocturnes dès le lancement des soldes ou les week-ends suivant. " Grâce à cela, on doit pouvoir avoir du monde ", estime Irchad Omarjee. Les animations en centre-ville, les campagnes publicitaires sur les réseaux permettent une certaine visibilité aux commerçants pour les soldes ".

En attendant, les Réunionnaises et Réunionnais ont jusqu’au 30 septembre 2022 pour profiter des bonnes affaires.

