Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Un séisme de magnitude 7,6 a touché ce dimanche, l'Est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La France exprime sa solidarité envers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle est prête à dépêcher de l'aide, depuis la Nouvelle-Calédonie en réponse aux besoins qu'exprimeront les autorités locales. Le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affairés étrangères suit l'évolution de la situation, en lien avec l'ambassade de France à Port Moresby. Le ministre délégué chargé des Outre-mer, sur place, s'assure de la pleine mobilisation de l'État en Nouvelle-Calédonie. (Photo d'illustration : AFP)

