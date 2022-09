Après un hiver austral très positif pour Corsair et une rentrée qui s'annonce prometteuse, la compagnie aérienne multiplie les projets. Elle annonce la commande de quatre nouveaux avions A330neo ainsi que la création de 40 postes de personnels navigants commerciaux basés à La Réunion afin de renforcer son ancrage local. (Photo d'illustration : Corsair)

Le bilan de l'hiver austral semble positif pour Corsair avec une augmentation de 6% des passagers transportés en juillet par rapport à 2019, de 8% en août et de 18% des passagers allant ou partant de La Réunion en août, toujours par rapport à 2019.

Selon la compagnie aérienne, la rentrée s'annonce également très positive avec une augmenation de 33% de réservations en septembre à cette date, en comparaison à 2019, à la même date.

- 4 avions supplémentaires et 40 postes à pourvoir -

Pour répondre à la demande croissante, la compagnie aérienne se prépare a accueillir 4 avions supplémentaires dans sa flotte. Les quatre A330neo de la compagnie ont été affectés en priorité sur les dessertes de l’océan Indien qui demeure un pilier important pour la compagnie. Selon la compagnie les performances environnementales de l’Airbus A330neo sont en très nette amélioration par rapport à celles des avions d'ancienne génération, avec une réduction de 25% de consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège et de 60% de l’empreinte sonore au sol.

Une quarantaire de postes de personnels naviguants commerciaux vont également être créés, à partir de mars 2023. Des réunionnais pourront accéder à un emploi en CDI. En 2021, Corsair avait également annoncé la création de bases PNC à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. Ainsi, 120 recrutements sont prévus sur l'ensemble des Outres-mer. Durant près des sept premiers mois de contrat et ce, depuis le 5 septembre 2022, ces nouveaux arrivants sont basés à Orly, afin de faciliter l’intégration des équipes domiennes, puis à compter de mars 2023, ils seront basés à La Réunion. " Cette inauguration concrétise un projet structurant pour Corsair, celui de participer au soutien de l’emploi des jeunes à La Réunion, et plus globalement dans les Outre-mer. Il s’inscrit aussi plus largement dans la volonté de soutenir le développement économique et touristique des Outre-mer que la compagnie dessert depuis plus de 30 ans " souligne Pascal de Izaguirre, le directeur général de Corsair.

-Un changement des habitudes de consommation-



Néanmoins, on constate un changement des habitudes de consommation des voyageurs depuis la Covid. Ils anticipent beaucoup moins l’achat de leurs billets d’avion. Aujourd’hui, sur les réservations faites sur le site internet de Corsair, 45% des réservations sont effectuées de 0 à 2 mois avant le départ et seulement 9% des réservations sont effectuées au-delà de 6 mois avant le départ. Les Français n’anticipent plus autant leur départ en voyage qu’avant la crise Covid.

Un ancrage local toujours aussi fort

L’ancrage local de Corsair à La Réunion reste très fort grâce à de nombreuses actions mises en place. A l’occasion du 30ème anniversaire du Grand Raid, Corsair devient le transporteur officiel de cette course emblématique de l’île de La Réunion qui se déroulera du 20 au 23 octobre 2022. La compagnie est fière de s’associer à cet événement sportif emblématique qui réunit près de 6 000 sportifs de très haut niveau et qui permet de mettre à l’honneur les valeurs du sport qui lui sont chères. Cet événement permet aussi de promouvoir toutes les beautés de l’île. A travers ce partenariat et les actions de Corsair au quotidien, la compagnie souhaite contribuer activement au rayonnement de La Réunion.

Afin d’aller au contact de la population durant des périodes de très fortes sollicitations, Corsair a ouvert successivement des agences éphémères à Portail St Leu (février 2022) et à Sainte Suzanne (mars/mai 2022).