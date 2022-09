Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

A l'occasion des jeux des Iles de l'Océan qui auront lieux dans un an, le Département, représenté par David Belda, le président de la Commission de l'éducation, de la culture, du sport et de la mobilité a souhaité réaffirmé le "soutien indéfectible" de la collectivité pour cet évènement, mais plus généralement pour le sport en général. Les 25 disciplines représentées permettront aux 550 athlètes de se confronter dans un an aux jeux olympiques de Paris. Découvrez ci-dessous le communiqué de presse du conseil départemental de La Réunion (Photo d'illustration : conseil départemental de La Réunion)

A l'occasion des jeux des Iles de l'Océan qui auront lieux dans un an, le Département, représenté par David Belda, le président de la Commission de l'éducation, de la culture, du sport et de la mobilité a souhaité réaffirmé le "soutien indéfectible" de la collectivité pour cet évènement, mais plus généralement pour le sport en général. Les 25 disciplines représentées permettront aux 550 athlètes de se confronter dans un an aux jeux olympiques de Paris. Découvrez ci-dessous le communiqué de presse du conseil départemental de La Réunion (Photo d'illustration : conseil départemental de La Réunion)