BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 13 septembre 2022 :



- Crash de la Yemenia : le verdict attendu mercredi

- Compte professionnel de formation : attention aux fraudes

- L'armée ukrainienne dit enchaîner les succès, la Russie bombarde des zones reconquises

- "Okilé soulié Sasha", où l'apprentissage de la marche expliqué aux plus jeunes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin ensoleillé

Crash de la Yemenia : le verdict attendu mercredi

Plus de treize ans après le crash du vol Yemenia 626 au large des Comores qui avait tué 152 personnes, laissant une seule rescapée, le tribunal correctionnel de Paris tranchera ce mercredi 13 septembre 2022 sur la responsabilité de la compagnie aérienne yéménite. Seule une enfant de 12 ans, Bahia Bakari, a survécu dans l'eau en s'accrochant à un débris de l'avion pendant une dizaine d'heures, avant d'être secourue le lendemain par un bateau. L'accusation a requis le 2 juin dernier l'amende maximale de 232.500 euros contre la compagnie.

Compte professionnel de formation : attention aux fraudes

Lundi 12 septembre 2022, l'une des journalistes de notre rédaction est contacté par "un personnel de la caisse des dépôts" avec un accent maghrébin plus que marqué. Du moins, c'est sous cette fonction que l'interlocuteur s'est présenté. Si au départ, l'annonce semble sérieuse, très vite notre collègue détecte l'arnaque. "On vous appelle pour votre compte personnel de formation"; "On vous envoie un mail sur lequel il faudra cliquer pour valider votre dossier", dit-il. Cette arnaque au compte CPF en est une parmi tant d'autres. Si notre collègue ne s'est pas laissée berner, elle a répondu en arabe à son interlocutrice qui a immédiatement raccroché -, il convient de rappeler les conseils pour éviter de mordre à l'hameçon de ces fraudeurs bien rodés.

L'armée ukrainienne dit enchaîner les succès, la Russie bombarde des zones reconquises

L'Ukraine a annoncé lundi de nouveaux succès militaires, disant avoir atteint la frontière russe et repris l'équivalent de sept fois la superficie de Kiev en un mois à l'armée russe, qui a répliqué en bombardant certaines zones reconquises.

"Okilé soulié Sasha", où l'apprentissage de la marche expliqué aux plus jeunes

Yopé, ala bardzour ! Lé lèr po lévé ! Zordi lé in gran zour, Sasha i sa rod son promié soulié. Cette semaine, la programmation culturelle sera bien chargée à La Réunion, avec du théâtre, de la danse et des concerts au programme. Ce mardi matin, c'est à Léspas culturel Leconte de Lisle de Saint-Paul que cela se passe avec la pièce "Okilé soulié Sasha".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin ensoleillé

Pour ce mardi 13 septembre 2022, Matante Rosina annonce un beau soleil pour ce matin. Dans l'après-midi, les nuages se forment dans les hauts de Saint-Denis et de Saint-Gilles et peuvent parfois déborder sur le littoral. Le vent s'affaiblit sur les côtes nord et est.