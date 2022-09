Le label "Collège national des gynécologues et obstétriciens français" (CNGOF) a été renouvelé dans les cliniques de Sainte-Clotilde et de Jeanne d'Arc. Une distinction qui permet de travailler sur la qualité des soins, afin de mieux répondre aux attentes des femmes enceintes.

Suite à l'attribution de ce label, les maternités de Saintes-Clotilde et de Jeanne d'Arc proposent un accès gratuit à la plateforme interactive Maternys qui permet un suivi de la prise en charge des femmes enceintes. Des vidéos sur une vingtaine de sujets illustrant le suivi de la grossesse, le déroulement de l’accouchement et la prise en charge post-natale sont présentes sur l'application, ainsi qu’une multitude d’explications et de conseils pouvant répondre aux questions des futures mamans. " L’objectif est de confier désormais une partie du contrôle de qualité aux femmes elles-mêmes. Nous sommes la première spécialité médicale à procéder ainsi ", explique le Pr Israël Nisand, Gynécologue obstétricien à l’origine de ce label et ancien Président du CNGOF.

Selon le groupe de santé Clinifutur, "les informations reçues sur la grossesse et le déroulement de l’accouchement constituent un indicateur précieux pour leurs maternités."