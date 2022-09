Depuis bientôt 20 ans, le Prix Goût et Santé, organisé par MAAF avec le soutien de CMA France, récompense le talent des meilleurs artisans. Chaque année, les candidatures sont plus nombreuses, un succès à l'image de l'intérêt des Français pour le bien-manger. A l'occasion de 20ème édition, Sandrine Bertrand, cheffe de cuisine vivante et vegan à Saint-Denis (974) accède à la finale du prix Goût et Santé MAAF des artisans 2022, dans la catégorie "recettes salées". Nous publions ci-dessous le communiqué du Prix Goût et Santé MAAF des artisans 2022. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Cette 20ème édition est marquée par une belle participation puisque 72 artisans ont tenté leur chance. C’est la deuxième meilleure année après le score inédit de 90 participants il y a 3 ans ! En juin dernier, le pré-jury s’est réuni pour sélectionner les 12 finalistes, répartis dans 4 catégories : "recettes salées", "recettes sucrées", "recettes à emporter" et "recettes à conserver". Par leur créativité et leur audace, ils défendent leur savoir-faire et réaffirment leur intérêt pour une cuisine locale, durable et saine.

Parmi ces finalistes, Sandrine Bertrand, cheffe de cuisine vivante et vegan à Saint-Denis (97), s'est qualifiée dans la catégorie "recettes salées".

Pour elle et les 11 autres artisans qualifiés, la prochaine étape se déroulera le lundi 10 octobre 2022 prochain, au sein de l’école de cuisine du chef Thierry Marx, Cuisine mode d'emploi(s) à Paris. À cette occasion, chacun de ces artisans pourra défendre ses créations lors de cette grande finale inédite.

Portrait de Sandrine Bertrand, cheffe de cuisine vivante et vegan à Saint-Denis (974), finaliste dans la catégorie "recettes salées" avec son "parmentier végétal à la vanille de la l'ïle de la Réunion et son crumesan râpé"

Après 30 ans d’activités dans la coiffure et les soins Spa, la passion pour la cuisine revient très vite au centre de la vie de Sandrine. Entre voyages lointains, expériences bien-être et rencontres de tout horizon, Sandrine se forme pour devenir Cheffe de cuisine végane et crue. Ce n’est pas seulement le bon goût des aliments qu’elle veut transmettre, mais une véritable philosophie de vie, un état d’être qui lui correspond. C’est ainsi qu’en 2019, elle ouvre "Graines de Folie & Co", le premier concept alimentaire végan, cru sur l’île de La Réunion. Fidèle à ses engagements pour la planète, elle y associe la culture zéro déchet.

"Goûtu" et nutritif, son "parmentier végétal à la vanille de l'île de la Réunion et son crumesan râpé" est une recette salée équilibrée en protéines végétales. Sa base d’oléagineux et de champignons est montée d’une purée de chou-fleur et de courge à la saveur authentique de la vanille bourbon. Réalisée sans cuisson, cette recette permet de conserver toutes les vitamines, minéraux, oligo-éléments et enzymes à leur état actif, pour un état de satiété maximal. Ce procédé permet de manger mieux, et en moindre quantité tout en apportant ce qui est nécessaire à l’organisme pour rester en bonne santé et booster son système immunitaire.