Les eaux récifales de La Réunion font l'objet d'une évaluation de leur qualité biologique, par l'Office de l'eau avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, tous les trois ans, au travers du suivi du benthos de substrats durs. Une nouveau cadre pour la préservation de la ressource de l'eau est établit par la directive cadre sur l'eau (DCE).

Découvrez ci-dessous le communiqué de presse de la directive cadre sur l'eau. (photo d'illustration : rb/wwwipreunion.com)

Les risques de dégradation des récifs coralliens, habitat où vit une multitude d’espèces animales et végétales sont variés : blanchissement du fait du réchauffement des eaux, destruction directe par des tempêtes tropicales, bioérosion suite aux rejets d’eaux usées, apports sédimentaires, etc.

La campagne de suivi de 2021 confirme d’une part le bon état du lagon de Saint-Pierre, mais également une dégradation constante du récif coralien réunionnais.

La couverture en corail est ainsi faible à moyenne, comprise entre 12% et 39% selon les secteurs. Les peuplements les plus élevés se retrouvent sur les stations de Saint-Pierre et sur la station " Gendarmerie " de Saint-Leu.

Paramètre déclassant, le recouvrement en algue varie fortement, entre 32% et 82% selon les stations. En compétition directe avec le corail, le taux de couverture alguale est de l’ordre de 80% sur les stations " Souris Chaude " et " Pointe des sables ". Des anomalies de températures sont relevées durant la saison chaude 2020/2021. Une part notable des coraux a " pâli " : la diminution rapide de la température dès avril 2021 a ainsi limité le blanchissement des récifs.



Entre 2015 et 2021, plusieurs aléas climatiques impactent les lagons. Plusieurs épisodes de fortes pluies engendrent des coulées de boue vers les eaux littorales (2018, 2019, 2020). Deux phénomènes de fortes houles fragilisent les récifs en provoquant la casse des colonies (mars 2018 et juillet 2020). Enfin l’aménagement des bassins versants (agriculture, urbanisme, gestion des eaux usées) impacte les récifs coralliens réunionnais.