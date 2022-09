Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Pour ce mardi 13 septembre 2022, Matante Rosina annonce un beau soleil pour ce matin. Dans l'après-midi, les nuages se forment dans les hauts de Saint-Denis et de Saint-Gilles et peuvent parfois déborder sur le littoral. Le vent s'affaiblit sur les côtes nord et est. (photo rb/imaz press)

