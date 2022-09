Ce lundi 12 septembre 2022, la S.A. Aéroport de La Réunion Roland Garros réunissait les compagnies aériennes, les acteurs économiques, les collectivités territoriales et l'État afin de lancer l'élaboration de son futur plan stratégique couvrant la période 2023 à 2028. L'organisation de cet atelier d'écoute et d'échange marque la volonté de l'Aéroport de poursuivre et renforcer ses engagements au coeur des dynamiques territoriales à l'oeuvre. Cette rencontre a permis de recueillir les principales attentes des acteurs du territoire et de partager un premier cadre de réflexion. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'aéroport de Roland Garros. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

- Un exercice majeur pour mieux s’adapter aux mutations en cours -

Le Plan Stratégique a pour objectif de définir la vision stratégique et le plan opérationnel de développement de la Société Aéroportuaire pour les 5 prochaines années. Cet exercice de bonne gestion de l’entreprise s’impose comme une nécessité dans un contexte mouvant de crise sanitaire, énergétique et économique qui touche directement l’ensemble des acteurs aéronautiques.

Notre territoire insulaire est d’autant plus concerné que l’outil aéroportuaire est indispensable à la préservation de la continuité territoriale, des biens et des personnes, au désenclavement insulaire et plus globalement aux enjeux de mobilité. Après le plan Welcome 2017-2022, l’élaboration du prochain Plan Stratégique 2023-2028 de l’Aéroport s’inscrit ainsi pleinement au cœur du développement du territoire.

"L’insularité de La Réunion rend vitale la connectivité aérienne pour les habitants, pour le fret et plus largement, pour la bonne marche de l’économie. Mais elle ne met pas La Réunion à l’écart des mutations qui traversent le secteur aérien dans son ensemble. Notre aéroport devra ainsi nourrir ses réflexions d’une vision ouverte tout à la fois sur le contexte large, les atouts et besoins de connectivité propres à notre territoire, notre lien avec la métropole et aussi à son inscription forte dans l’océan Indien", annonce Marie-Anne Bacot, Présidente du Conseil de Surveillance de la S.A. Aéroport de La Réunion Roland Garros

"À l’heure où la Région vient elle aussi de lancer l’élaboration du plan " La Nouvelle Économie ", qui doit aboutir à la révision de son Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII), nous tenions à rappeler l’importance de l’aéroport dans le développement de notre territoire. Nous devons élargir les frontières économiques de notre île pour saisir les opportunités de notre positionnement stratégique au cœur de l’océan Indien : un outil aéroportuaire performant est l’un de nos leviers clés", ajoute Huguette Bello, présidente de la Région Réunion.

- Renforcer les liens avec le territoire pour des stratégies partagées -

À la croisée des enjeux de mobilité, d’attractivité, d’aménagement et de préservation de l’environnement, l’Aéroport a fait de son lien avec le territoire, le pilier de sa Raison d’Être d’entreprise.

Le rôle moteur de la plateforme aéroportuaire dans le développement économique et l’attractivité du territoire a été partagé avec l’ensemble des partenaires Les compagnies aériennes présentes (Air Austral, Air France, Corsair et French Bee) ont d’ailleurs toutes souligné le rôle central de l’Aéroport de La Réunion Roland Garros et prôné dans la continuité d’œuvrer ensemble.

"À travers cet atelier, nous souhaitons lancer la démarche d’élaboration de notre Plan Stratégique 2023-2028 en recueillant la vision et les attentes de nos partenaires sur l’avenir de l’aéroport. L’Aéroport de La Réunion Roland Garros n’est pas un outil isolé mais une plateforme au service du territoire. Notre empreinte territoriale doit continuer à élargir notre chaine de valeurs, à créer des emplois et à ouvrir de nouvelles voies de développement, comme nous le faisons avec le projet de pôle aéronautique AerotechOI", fait savoir Guillaume Branlat, Président du directoire de la S.A Aéroport de La Réunion Roland Garros.

"Les stratégies sont bonnes dès lors qu’elles sont durables. Dans un contexte où la transition environnementale est le grand défi de notre siècle, il s’agit de préparer les évolutions de demain pour répondre aux enjeux de connectivité, de mobilité des réunionnais et de préservation de l’environnement", a expliqué Philippe Arnaud Marquier, Ceser Réunion.

- Les prochaines étapes -

Cet atelier d’écoute et d’échanges a lancé la démarche d’élaboration du Projet Stratégique 2023-2028 et a permis de faire un point sur les attentes des acteurs du territoire. Le travail se poursuivra par des ateliers de travail internes à la société aéroportuaire et d’autres parties prenantes, publiques et privées, pour une finalisation du nouveau Plan Stratégique au 1er semestre 2023.