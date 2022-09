Si vous lisez ceci, ici, ce mercredi matin 14 septembre 2022, c'est que nous être encore sur l'ancien site d'Imaz Press ! Les grands mystères d'Internet que certains de nos fidèles internautes, dont vous, n'ont encore accès au nouveau visage de notre média maintenant visible sur l'adresse imazpress.com. Pas de panique, dans quelques heures, vous tous fidèles internautes auraient directement accès au Imaz Press nouveau

Notre média nouveau est à retrouver ici https://imazpress.com

Attention, vous risquez fort de ne pas reconnaitre votre site préféré au premier coup d’œil c’est qu’il a été totalement relooké et remanié.

Le fond rouge, notre marque de fabrique, a fait place à un fond plus neutre, plus moderne, plus adapté à la mise en valeur de nos photos. Essentiel pour notre média puisque depuis notre création nous avons choisi de mettre l’image au service de l’information.

Dans le même souci de fonctionnalité et d’efficacité, nous avons ajouté plusieurs rubriques accessibles dès notre page d’accueil et leur hiérarchisation a été revue. Par exemple, la vidéo occupe désormais l’une des places prioritaires sur notre site web. Un rang qu’elle a déjà conquis sur l’ensemble de nos réseaux sociaux.

La navigation entre les différentes pages de notre média est aussi désormais plus aisée, plus efficace. Il s’agissait de mieux répondre à vos attentes, vous nos fidèles internautes qui nous suivaient depuis notre création en janvier 2000 ou qui nous avaient rejoint depuis.

Nous l’avouons, nous préparons notre " coup " depuis plusieurs semaines maintenant. Résultat : nous sommes passés d’un site certes pertinent en termes de fiabilité, de cohérence et de réactivité de l’information, mais nettement à bout de souffle en termes de design, d’accessibilité et de stabilité technique.

Vous le savez bien, vous les fidèles internautes qui nous signalaient régulièrement des bugs, d’affichage et, beaucoup trop souvent, l’impossibilité d’atteindre notre page d’accueil.

Il était grand temps de trancher dans le vif et de se séparer d’une technicité trop rigide pour évoluer. C’est chose faite, vous avez la preuve de ce changement sous le yeux.

Ce qui n’a pas changé, et qui ne changera jamais – mais cela vous le saviez déjà -, est notre ligne éditoriale. Nous continuerons, comme nous le faisons depuis 22 ans, à aller à contre-courant de la société dite bien-pensante.

Nous continuerons à révéler les malversations financières et les dysfonctionnements perpétrés par tous ceux – quelque que soit leur appartenance politique -, estimant que les fonds publics sont une rente personnelle.

Nous continuerons à dire et à écrire que ceux détenant le pouvoir, la richesse, la notoriété ne sont pas au-dessus des lois et encore moins au-dessus de celles et ceux pour qui le lendemain est toujours un combat à venir.

Nous continuerons à donner la parole à celles-là et à ceux-là et à leur donner raison contre ceux qui les méprisent.

Sur notre site comme sur notre application, qui elle aussi a fait peau neuve continuerons, et pardon pour la familiarité de l’expression, à gratter là où cela fait mal. En bref nous continuerons à faire du Imaz Press Réunion.

Bien plus qu’un simple fond rouge, c’est notre marque de fabrique. C’est aussi notre fierté. Nous espérons partager avec vous, pour longtemps encore, cette vision de La Réunion et du Monde.

Allez vite vous rendre compte de tout cela en cliquant ici

C’est maintenant le moment de dire merci à toutes celles et à tous ceux sans qui tout aurait été beaucoup plus compliqué.

Merci à vous, nos fidèles internautes, pour votre fidélité, votre assiduité et votre patience lorsque notre ancien site était frappé par des bugs.

Merci à nos partenaires et à nos annonceurs pour leur confiance et leur soutien.

Merci à tous nos journalistes et collaborateurs, toujours en poste ou désormais dans d’autres fonctions, d’avoir contribué à faire d’Imaz Press Réunion ce qu’il est aujourd’hui.

Elles et ils sont nombreux, nous ne les citerons pas, elles et ils se reconnaîtront. Nous ferons une seule exception pour Pierre-Yves Babelon, notre premier webmaster, celui qui accompagné notre média lorsque internet n’en était encore qu’à ses balbutiements.

Babylone, comme nous l’appelions affectueusement, s’est définitivement connecté aux étoiles depuis. Il nous manque et nous lui dédions cette nouvelle mouture de notre média.

Bonne lecture et bonne (re) découverte à toutes et à tous.

Imaz Press Réunion / [email protected]

Retrouvez aussi toutes nos informations sur notre application à télécharger ici : https://onelink.to/vzbfa5