Département de publication : Réunion

Date de publication : 21/07/2022

HVA DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 28 000 Euros

Siège social : 156, Rue du Général de Gaulle – 97400 SAINT-DENIS

480 615 491 RCS SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



L’Assemblée Générale du 21 juin 2022 avec effet au même jour à 00h00 a décidé la transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée, sans création d'un être moral nouveau, et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société. Son capital social, sa dénomination sociale, son objet social, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangés. Sous sa nouvelle forme, la Société est dirigée par M. Jean-Yves VERGOZ, né le 23 août 1956 SAINT-PAUL (974), de nationalité française, demeurant 7 allée des Amirantes Saint-Gilles-Les-Bains à SAINT-PAUL (97434), en qualité de Président. Mme Renée-Paule VERGOZ, née le 28 avril 1961 à L’ETANG SALE (974), de nationalité française, demeurant 7 allée des Amirantes Saint-Gilles-Les-Bains à SAINT-PAUL (97434), La Société HOLDING CV, SARL au capital de 1 000 Euros dont le siège social est 7 Allée des Amirantes Saint-Gilles-Les-Bains à SAINT-PAUL (97434), immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-La-Réunion sous le numéro 905 116 174, La Société HOLDING SV, SARL au capital de 1 000 Euros, dont le siège social est 3 Immeuble Chemin Boeuf Mort – Villa 4 – Résidence Les Poivriers à LA POSSESSION (97419), immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-La-Réunion sous le numéro 907 539 563, La Société JTLB HOLDING, SARL au capital social de 1 000 Euros, dont le siège social est 2 bis Allée des Grenats Bellepierre à SAINT-DENIS (97400), immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-La-Réunion sous le numéro 893 202 770, La Société HOLDING LPL, SARL au capital de 1 000 Euros, dont le siège social est 160 Chemin des Fougères Bellevue – La Bretagne – Sainte Clotilde à SAINT-DENIS (97490), immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-La-Réunion sous le numéro 912 348 406, M. Sébastien VERGOZ, né le 20 juillet 1987 à SAINT-PAUL (974), de nationalité française, demeurant 3 Immeuble Chemin Boeuf Mort – Résidence les Poivriers Villa 4 à LA POSSESSION (97419), M. Cédric VERGOZ, né le 19 septembre 1985 à SAINT-DENIS (974), de nationalité française, demeurant 4 Rue Jean Mermoz Bois de Nèfles à SAINT-PAUL (97411), en qualité de Directeurs Généraux. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION. Pour avis