Constitution de société

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022 au Port, il a été constitué une société. Forme : Société à responsabilité limitée Dénomination sociale : CELERO RUN Objet social : La société a pour objet en France, en Europe et à l’étranger : - Le transit, la commission de transport, le transport aérien, l’affrètement et l’entreposage - Agent portuaire et ravitaillement de navire Siège social : Tour Belvédère – 17 rue Roland Hoarau – 97420 LE PORT Durée : 99 ans Capital social : 500 euros divisés en 50 parts de 10 euros. Gérants : - Monsieur Marc, Christian, Piat DALAIS demeurant au Coastal Road – Pointe aux Canonniers – Maurice ; - Monsieur Jean, Patrice MAURY demeurant au 28, Forest Lane – Floréal – Maurice ; - Madame Diane Marie Solange Claude REPIQUET demeurant au 9, chemin de la solitude – 97441 SAINTE SUZANNE. IMMATRICULATION : RCS de ST-Denis Pour avis