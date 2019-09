Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 29 minutes

A quelques jours du début de la coupe du monde de rugby au Japon, l'association SaintJoOvalie en collaboration avec la commune de Saint-Philippe propose désormais le touch rugby, une nouvelle activité physique destinée aux hommes, femmes et enfants dès l'âge de 6 ans. Ce dérivé de la discipline interdit les plaquages et autres gestes dangereux, pour une pratique en toute sécurité. Cette nouvelle activité ouverte à tous s'installe dans la ville les mercredis de 14h à 16h sur le terrain synthétique de Basse-Vallée et les vendredis de 17h30 à 19h30 sur le terrain de Mare-Longue (Photo d'illustration AFP)

