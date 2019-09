Ce samedi 7 septembre 2019, à 10 heures, le nouvel A330 - 900 néo de la compagnie Air Mauritius a atterri à l'aéroport de Pierrefonds à Saint-Pierre. Ce vol inaugural marque le début d'une nouvelle liaison entre le sud de l'île et Maurice.

Pour l'occasion, de nombreuses personnalités politiques étaient présentes sur place. Parmi elle, le ministre du Tourisme mauricien, André Thien Ah Koon président de la Casud, le directeur de Pierrefonds ou encore les représentants de la Chambre d'agriculture.



" Cette nouvelle liaison représente un enjeu formidable, a déclaré André Thien Ah Koon. Cela aidera la population du sud à se déplacer chez notre île sœur, plutôt que de devoir se rendre dans le nord et traverser l'île avant de devoir prendre l'avion". Il a par ailleurs insisté sur l'importance de l'attractivité touristique du sud de La Réunion, qui sera désormais plus accessible aux touristes mauriciens.



Un avis partagé par Anil Gayan, ministre du Tourisme à Maurice. "Les touristes réunionnais représentent de 10 à 15% des visiteurs que nous recevons. Renforcer les liens entre nos îles est une une étape importante, afin de favoriser les échanges entre nos deux pays, particulièrement avec le sud qui détient un véritable potentiel en matière de tourisme" a-t-il indiqué.



Des opportunités pour l'agriculture réunionnaise



Cette nouvelle liaison fait le bonheur des agriculteurs du sud. "Elle ouvre de nouvelles perspectives pour transporter plus de fruits frais et transformés à l'international" s'est réjoui Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture. "Aujourd'hui, nous devons transporter nos produits jusqu'à Saint-Denis pour pouvoir exporter, c'est une abbération" a-t-il continué. "Maurice livre à l'international, l'île peut nous aider à créer une vraie filière d'export entre La Réunion et le monde" a-t-il conclu.



Des prix élevés



Concernant le prix des billets très élevés, le président d'Air Mauritius a avancé qu'une baisse des taxes pourraient éventuellement entraîner une baisse des tarifs. "Nous sommes conscients que les tarifs sont élevés, nous sommes en discussion avec les compagnies aériennes pour les diminuer. Mais il faut aussi que le prix des taxes soit abaissé" a-t-il expliqué.



Environ 100.000 passagers font l'aller-retour chaque année. Pouvoir baisser les prix pourraient faire augmenter ce chiffre. Ce nouvel appareil, décrit comme étant de "dernier cri, en termes de confort et de performance", fait en tout cas la joie de tous les partis concernés.



