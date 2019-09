Ce mercredi 11 septembre 2019, s'est tenue au Tampon la "Journée pour l'Emploi". La CASUD y tenait un stand afin de faire connaître le Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE). D'autres projets ont été présentés, parmi eux, la valorsation de la case créole Nativel à l'Entre-Deux, ou encore l'amélioration du sentir Littoral à Saint-Joseph.

Ce mercredi 11 septembre 2019, s'est tenue au Tampon la "Journée pour l'Emploi". La CASUD y tenait un stand afin de faire connaître le PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) et de recueillir des demandes d'accompagnements personnalisés formulées par des personnes éloignées du marché du travail afin qu'elles puissent avoir un maximum de chance de trouver ou retrouver un emploi durable de plus de 6 mois.

Parmi les missions du PLIE : financement de formations (ex: Caces, Fimo); soutien aux associations, ACI (Ateliers Chantiers d'Insertions), CI (Chantier d'Insertion)...

La CASUD en a également profité pour présenter les projets réalisés par ses soins, notamment les ACI.

- à l'Entre-Deux, la réhabilitation et valorisation de la case créole Nativel

- à Saint-Joseph, l'amélioration, l'entretien et l'embellissement du sentier Littoral

- à Saint-Philippe, l'aménagement touristique du Quai Plat et la réalisation de kiosques et d'un espace de pique-nique

- au Tampon, la récupération de la laine de mouton, sa transformation pour la réalisation de produits

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com