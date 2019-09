Publié il y a 14 minutes / Actualisé le Mercredi 18 Septembre à 16H06

L'Association Fée Mazine présente l'édition 2019 du festival Zétinsèl, le festival des enfants de 0-6 ans et de toute la famille. Construit de manière participative avec les habitants de l'Entre-Deux, le thème de cette édition " Bat karé dann Kèr le Monde " est une invitation au voyage. Les yeux des petits et des grands vont briller les 28 et 29 septembre. De nombreux spectacles auront lieu durant ces deux jours de festivals.

L'Association Fée Mazine présente l'édition 2019 du festival Zétinsèl, le festival des enfants de 0-6 ans et de toute la famille. Construit de manière participative avec les habitants de l'Entre-Deux, le thème de cette édition " Bat karé dann Kèr le Monde " est une invitation au voyage. Les yeux des petits et des grands vont briller les 28 et 29 septembre. De nombreux spectacles auront lieu durant ces deux jours de festivals.