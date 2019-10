Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

La rivière des Remparts est soumise à une forte pluviométrie qui se caractérise par des crues violentes et rapides propices à l'érosion des rives. C'est pourquoi une concertation publique est lancée du 11 octobre au 12 novembre 2019 sur les travaux de protection des crues de la rivière des remparts et l'aménagement des berges. Ce projet concerne 2 secteurs d'intervention : le centre-ville de Saint-Joseph et le secteur de Goyaves. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

