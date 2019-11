Ce mardi 19 novembre 2019, la représentante de la Banque des Territoires, Marianne Laurent et le 1er vice-président de la CASUD, M. Lebreton ont signé le premier contrat Aquaprêt de la Réunion, pour financer le programme de travaux dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.

Rappelons que le 3 Juillet dernier, la CASUD et tous ses partenaires, signaient le premier Contrat de Progrès, en présence de Monsieur le Préfet.

Il prévoit 135 millions d’euros d’investissements sur la période 2019-2023, soit :

- 105 millions d'euros pour le budget de l'eau,

- 30 millions d'euros pour le budget de l'assainissement.

Ce contrat vise à :

- mobiliser les capacités financières et d'expertise de l'Etat, des partenaires (l'agence de Biodiversité, l'AFD, la Banque des Territoires, l'Office de l'Eau) et des collectivités locales (Conseil Régional, Conseil Départemental et CASUD),

- renforcer les capacités d'investissement et de gestion de service d'eau potable et d’assainissement,

- favoriser les emplois dans la rénovation et la création des réseaux potables et d'assainissement,

- répondre aux attentes des usagers, à savoir de disposer d'un accès durable à une eau de qualité répondant aux normes sanitaires et environnementales et à un coût raisonnable.

A travers ce partenariat, la CASUD s’assure le financement de tous les partenaires pour améliorer, sécuriser les services d'eau et d'assainissement sans augmenter la facture des usagers.

Les 30 millions de financements de la Banque des Territoires sont consentis sur une période de 50 ans, au taux de 1,5 %.