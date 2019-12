Ce vendredi 13 décembre 2019, dans les locaux de l'Université au Tampon, en présence de Frédéric Miranville, président de l'Université, et de Jacquet Hoarau, vice-président de la CASUD, a été signée une convention cadre qui concerne plus particulièrement l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences de l'Homme et de l'Environnement (UFR SHE) implantée au Tampon.

Cette convention, qui prévoit un financement CASUD de 100 000,00 € par an en faveur de l’Université, sur la période de 2020 à 2022, s’articule autour de 6 champs d’application prioritaires :

• L’acculturation : Organisation de temps de rencontre entre les acteurs, favorisant la découverte réciproque des environnements, missions, métiers et méthodes ;

• La coopération institutionnelle : Affichage du partenariat sur leurs sites respec-tifs, participations croisées dans leurs instances respectives en veillant de part et d’autre à mandater des représentants motivés et à rechercher des synergies. Mise à disposition, partage ou co-construction d’informations et d’outils. Organisations conjointes d’évènements, développement de stratégies d’aménagement du cam-pus Sud du Tampon dans une démarche prospective afin de préparer les futurs Contrat Plan Etat-Région (CPER) ;

• La coopération dans le domaine de la formation et l’insertion professionnelle : Développement de formations en réponse à des besoins identifiés d’entreprises locales et régionales dans des secteurs clés en particulier dans le cadre de l’alternance, organisation de conférences et interventions croisées des collabora-teurs des deux établissements, structuration des relations entre les départements de formation de l’UFR SHE, la collectivité et les entreprises, notamment pour les stages et emplois ; soutien à la mise en œuvre des formations pour l’amélioration de l’insertion professionnelle ; accueil d'étudiants au sein des services de la CA-SUD ;

• La coopération dans le domaine de la recherche et du transfert de technolo-gie : Organisation conjointe de visites de laboratoires et composantes par des en-treprises sélectionnées en fonction de leurs centres d’intérêt, mise en relation des entreprises et de doctorants au travers de leurs laboratoires ;

• Le développement d'un concept de ville universitaire sur la Commune du Tampon.